Skromnost je vrlina, ali u nekim situacijama može u potpunosti promeniti tok života.

Upravo to se dogodilo 65-godišnjoj Kaji, koja je odlučila da se penzioniše sa 65 godina, uprkos teškoj finansijskoj situaciji. Da bi to uspela, morala je da napravi ozbiljne kompromise pa je na kraju završila u automobilu. Sve što poseduje je mali Smart ForTwo iz 2006. godine, koji joj je danas – dom.

Život u Smartu

Mali Smart je inače poznat kao gradsko vozilo, a oni hrabriji i fizički spremniji ga koriste i za duža putovanja. Ipak, malo ko bi pomislio da bi neko mogao da u njemu živi i to duže vreme. Verovatno ni sami konstruktori ovog automobila nisu predvideli ovakvu mogućnost.

Penzionerka Kaja u svom Smart automobilu Foto: Printscreen/YouTube/CheapRVliving

Kaja nije dodavala nikakve kamperske dodatke vozilu. Već 14 meseci spava na dva vazdušna dušeka, razvučena preko suvozačevog sedišta. Pošto je automobil izuzetno kratak, njena glava je praktično naslonjena na šoferšajbnu dok spava.

Bez osnovnih uslova

U automobilu nema puno mesta – tek toliko da može da smesti nešto malo odeće, nekoliko rezervnih delova i rezervoar za vodu od 10 litara. U snimku koji je podelila, Kaja objašnjava kako obavlja nuždu bez pravog toaleta. O kupatilu i tušu može samo da sanja, dok joj kuhinju zamenjuje minimalni prostor za odlaganje u malom gepeku.

Nada u bolju budućnost

I pored svega, Kaja ne deluje nezadovoljno. Pozitivna je i gleda unapred. Kada napuni 70 godina, očekuje povećanje primanja, što bi joj moglo omogućiti da se preseli u nešto veće i udobnije. Nadajmo se da će Smart izdržati još koju godinu – i da će sledeći "dom" koji izabere ipak biti nešto komforniji.