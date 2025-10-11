Slušaj vest

Ono što je trebalo da bude jednostavno privođenje zbog manjeg prekršaja, pretvorilo se u jedan od najbizarnijih incidenata u istoriji zatvora na Floridi.Policajci su priveli 51-godišnjeg Valtera Frajmira nakon što je primećen kako naga luta u javnom toaletu parka, da bi ubrzo zatim ilegalno kročio na železničku prugu.

Na prvi pogled – ništa sumnjivo

Kada su ga uhapsili, Frajmir je bio obučen i nije nosio nikakve sumnjive predmete kod sebe. Međutim, prava iznenađenja su usledila tek kada je stigao u zatvor. Prilikom rutinskog pregleda,rendgenski snimak otkrio je predmet koji niko nije očekivao – metalni termos, sakriven duboko u njegovoj unutrašnjosti.

Šok za policiju i lekare

- Uneo je termos u zatvor. Pitali smo ga: "Šta uradi, čoveče?" On je mrtav hladan odgovorio: "Ubacio sam to u svoje telo". Samo da napomenem, nije ga progutao pre 24 sata, izjavio je šerif okruga Polk, Grejdi Džadž, prenosi LadBible.

Zbog potencijalnog zdravstvenog rizika, lekari su odmah intervenisali i uspešno uklonili neobični predmet iz njegovog tela.

Dodatni problemi i bogat dosije

Rendgenski snimak karlice Foto: Printscreen X / @EM_RESUS

Tokom hapšenja kod Frajmira je pronađena i manja količina metamfetamina, što mu je dodatno otežalo situaciju. Ipak, ni to nije njegov prvi susret sa zakonom – u prošlosti je hapšen čak 25 puta, a pet puta je već boravio iza rešetaka. Iako nije poznato zašto je pokušao da prokrijumčari termos na tako ekstreman način, jedno je sigurno – ovaj "poduhvat" će se dugo pamtiti među zatvorskim osobljem.

- Bila je to prava mala operacija. Ali, sada je bez termosa i nije ugrožen, zaključio je šerif Džadž.

