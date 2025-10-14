Slušaj vest

Prosidbe na koncertima više nisu neka novost - verujemo da ste ih se već nagledali na društvenim mrežama - ali ono što je uradio jedan muškarac iz Meksika nadmašilo je sve prethodne scenarije.

Naime, nedugo nakon što je kleknuo ispred voljene devojke i dobio njen pristanak na brak, „majstor“ se setio da kod kuće već ima ženu i decu!

Kako je planirao da to sakrije od ljubavnice, nikome nije jasno, ali se narednih dana ozbiljno trudio da sa društvenih mreža ukloni sve snimke na kojima je uhvaćen u dvostrukoj igri.

Tom prilikom je autorima snimaka poručivao da mu se majka srušila i završila u bolnici nakon što je saznala da vara svoju ženu. Međutim, preljuba ipak nije uspeo da sakrije od javnosti.

Štaviše, skandal je stigao i do meksičkih portala, čiji su novinari otkrili da se prosidba dogodila na koncertu Leandra Riosa u Sijudad Akunji, te preneli i da je slatkorečivi preljubnik, držeći prsten u ruci, devojci obećao da će je „učiniti princezom“.

„Želim da ti kažem da te volim iz sveg srca i da želim da s tobom podelim ostatak života. Volim te, ljubavi moja. Hoćeš li da se udaš za mene?“ — rekao je glavni junak večeri pred nekoliko hiljada ljudi, koji su tek kasnije saznali da neka druga, nesrećna žena već nosi njegovo prezime.

(Kurir.rs/ net.hr)

