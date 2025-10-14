Slušaj vest

Zoološki vrt u San Dijegu našao se u središtu pažnje nakon što je desetogodišnji gorila Dani razbio zaštitno staklo svog kaveza pred desetinama posetilaca. Snimak incidenta brzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne reakcije širom sveta.

Šok pred publikom

Na videu koji kruži internetom vidi se trenutak kada se gorila zaleti ka staklenom zidu i snažno udari u njega, pri čemu se čuje piskanje i vriska iznenađenih posmatrača koji su instinktivno počeli da se povlače unazad. Iako je razbio jedan sloj troslojnog kaljenog stakla, Dani u incidentu nije povređen, potvrdili su iz zoološkog vrta.

Zbog bezbednosti, on i drugi gorila koji deli nastambu biće privremeno zbrinuti na drugom mestu dok se oštećeni panel ne zameni.

Prirodno ponašanje mladog mužjaka

Iz zoološkog vrta su saopštili da ovakvi ispadi nisu neuobičajeni:

“Muški gorile, naročito u adolescenciji, često ispoljavaju izlive energije – trče, vuku predmete, jurišaju ili se naglo kreću postrance. To je prirodno ponašanje za mladog mužjaka,” naveo je portparol ZOO-a San Diego.

Dani je ranije živeo sa svojom porodicom, uključujući i brata Makua, koji je preminuo u avgustu u 30. godini života od iznenadnog srčanog zastoja.

Moguća tuga ili osećaj ugroženosti

Stručnjaci veruju da je Danijevo ponašanje možda bilo izazvano emocionalnim stresom ili tugom za preminulim bratom.

Dr Erin Rajli, profesorka antropologije na Državnom univerzitetu San Diego, istakla je za CBS8 da gorile često ispoljavaju “prikaze jurišanja” kao deo prirodnog pokazivanja snage i dominacije.

“Ne mogu sa sigurnošću reći šta je tačno izazvalo reakciju, ali gorile ne vole direktan kontakt očima, a posetioci zoološkog vrta to često zaboravljaju,” objašnjava dr Riley.

Dodala je i da je moguće da se Dani jednostavno igrao, ali da je pažnju možda privukao neki pokret ili ponašanje publike zbog kojeg se osetio ugroženo.

(Kurir.rs/Jutarnji)