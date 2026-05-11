Medicinska sestra iz Sjedinjenih Američkih Država Aleksis Von Jejts (35) osuđena je na dve godine zatvora zbog intimnog čina sa maloletnikom - i to svojim 15-godišnjim pastorkom - koji se dogodio prošlog jula u gradu Okala na Floridi, kada ih je na delu uhvatio njen muž, a dečakov otac.

Prema navodima američkih medija, dečak od 15 godina, sin njenog supruga Dejvida iz prvog braka, boravio je kod oca tokom letnjeg raspusta kada je došlo do intimnog odnosa između maćehe i pastorka. Veruje se da se čin desio nakon što je maćeha nedeljama zavodila svog pastorka. Jedne noći sve je kulminiralo na kauču. Nakon što su uhvaćeni na delu, porodica je slučaj prjavila policiji.

Bio je 26. jul 2024. godine, kada je Aleksis ušuškala svoje dvoje dece u krevet, a onda je prišla svom 15-godišnjem posinku na kauču u dnevnoj sobi. Oni su, prema navodima, pušili elektronsku cigaretu, igrali video igrice i gledali filmove dok je njegov otac za sve to vreme bio na poslu.

Aleksis Von Jejts Foto: Printscreen/Instagram/_reg_g

Horor film, pa horor čin

Navodno je oko 1 ujutro žena uključila horor film, a zatim odlučila da svoje namere sprovede u delo. Prvo se žalila se da je film dosadan, a potom je dečaku priznala da se oseća veoma "uzbuđeno" jer nije imala intimni odnos dve nedelje.

Sve više mu se približavala, kada je 15-godišnjak podglegao njenom zavođenju i prvi put je poljubio u vrat. Potom su razmenjivali nežnosti, kada mu je maćeha rekla: "Volela bih da imaš 18 godina jer nisi dovoljno star", navodi se u izjavi pod zakletvom.

Nakon toga je usledio intimni odnos bez zaštite, kada se Dejvid vratio kući i zatekao svoju ženu i sina na kauču - potpuno gole. Tinejdžer je tada istrčao iz sobe i sakrio se u wc, ali je navodno čuo kako Jejts govori svom mužu da je dečak slika i prilika njega kada je bio mlađi.

Uznemireni otac je zatim odvezao sina do bake i dede, optuživši ga da mu je uništio život.

Igre zavođenja trajale nedeljama

Pre seksualnog zlostavljanja, Jejts je priznala da je preduzela razne igre zavođenja - kao što su one sa šlagom.

U danima koji su prethodili navodnom seksualnom incidentu, 15-godišnjak je rekao policiji da da je maćeha često razgovarala sa njim o tome da se oseća "uzbuđeno".

Dan nakon njihovog intimnog čina, ona je pozvala dečaka i izrazila žaljenje zbog toga što nisu nastavili svoju "zabavu" i što ih je njen muž uhvatio. Čak je tražila od njega da oceni svoje veštine u spavaćoj sobi.

Iako njegov otac nije pozvao policiju, zabrinuti članovi porodice jesu. Žena je uhapšena u novembru i optužena za krivično delo zlostavljanja maloletnika uzrasta od 12 do 16 godina, dok se ona tada na saslušanju branila rečima da nije kriva.

Ipak, u septembru ove godine, prihvatila je sporazum o priznanju krivice kako bi izbegla optužbu za seksualni napad.

