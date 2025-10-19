Slušaj vest

Putnici na nedavnom letu za Birmingem doživeli su neuobičajen trenutak, koji je ubrzo postao viralan na TikToku. Sve je počelo sasvim obično - avion je poleteo, a pilot se preko razglasa obratio prisutnima. Međutim, ono što je usledilo niko nije očekivao.

"Imamo posebnog gosta..."

U snimku koji je objavila putnica, poznata na TikToku kao @itbetrissy, vidi se žena koja sedi pored prozora i pažljivo sluša obaveštenje pilota. U jednom trenutku, čuje se rečenica koja izaziva smeh i aplauz:

- Dragi putnici, imamo jednog vrlo posebnog gosta na letu. Moja supruga sedi u devetom redu, na mestu A. Molim vas, jedan aplauz da je malo osramotimo, rekao je pilot.

Aplauz u avionu

Dok se čuje aplauz, kamera hvata trenutak kada se žena osmehuje i stavlja ruku preko lica, vidno iznenađena i dirnuta gestom supruga, prenosi Newsweek. Pilot je kroz smeh dodao: - Hvala vam. Verovatno ću morati da trpim posledice, čim sletimo u Birmingem.

Više od 50 miliona pregleda

U opisu snimka stoji da je ovo bio prvi let žene, dok je njen suprug za komandama, a trenutak je opisala kao "uspomenu za ceo život". Video je brzo postao viralan i prikupio više od 50 miliona pregleda. Malo je reći da su korisnici oduševljeni.

"Videlo se koliko je pilot uzbuđen zbog svega", "Plačem, ovo je preslatko", "Želim ovakav vid blamiranja", glasile su neke od poruka.

(Kurir.rs/Telegraf)

