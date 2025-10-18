Slušaj vest

Nataša Karun, 29-godišnja devojka iz Srbije, potrošila je više od 100.000 dolara kako bi postigla ono što opisuje kao „najveću zadnjicu na svetu“. Međutim, fotografije Natašinog izgleda pre prvih operacija ostavile su mnoge širom interneta otvorenih usta.

U nedavnoj epizodi emisije "Hooked on the Look za Truly" koja se bavi fizičkim transformacijama, Nataša je iskreno govorila o svom putu ka transformaciji svog tela.

Prva želja za velikom zadnjicom

Visoka 1,85 metara i opisujući sebe kao „Amazonku“, Nataša je rekla da je prvi put shvatila da želi super-veliku zadnjicu sa 17 godina.

Tri godine kasnije, krenula je sa svojom kozmetičkom transformacijom, prelazeći „od atletske tinejdžerke do zavodljive boginje sa oblinama“.

Skupa i opasna putovanja pod nožem

Do danas, Nataša je potrošila više od 150.000 dolara i podvrgnula se pet Brazilskih podizanja zadnjice (BBL). To je bolna procedura u kojoj se masno tkivo uzima sa stomaka, bokova, donjeg dela leđa ili butina i prenosi u zadnjicu. Rezultat je figura peščanog sata i veća zadnjica.

Iako je vrlo skupa, procedura je i izuzetno rizična, a u nekim slučajevima završila je smrtnim ishodom.

Nastavak transformacije

Nataša, koja veruje da „što veća zadnjica, to bolje“, kaže da nema nameru da stane sa operacijama:

"Kada sam imala 17 godina, videla sam devojku sa stvarno velikom zadnjicom i bila sam oduševljena. Dodala sam 45 kilograma svojoj zadnjici. Volim velike obline. Sve mora biti veliko. Volim operacije i nastaviću. Želim da moja zadnjica dostigne više od 250 cm.“

Pored pet BBL operacija, Nataša je imala i ugradnju silikona u grudi, botoks i filere, ali tvrdi da je potpuno mirna po pitanju zdravstvenih posledica:

"Nemam nikakvih briga za svoje zdravlje.“

Reakcija javnosti

Govoreći o reakcijama ljudi na njen izgled, Nataša priznaje:

„Moj oblik tela plaši muškarce. Kada sam napolju, ljudi me bulje. Na internetu ljudi mogu biti okrutni, ali to me ne pogađa.“

Međutim, priznaje i realne izazove života sa tolikom zadnjicom:

"Postoje teškoće – kada letim, potrebna su mi dva sedišta. U restoranima stalno udaram u ljude.“

