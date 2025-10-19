Slušaj vest

Rašel Vajld i njene koleginice nikada neće zaboraviti svoj let iz Sidneja za London, koji je umesto mirnog putovanja pretvoren u prizor koji je šokirao sve u avionu. Oženjeni muškarac iz reda ispred njih prevario je suprugu usred leta.

Sve je počelo bezazleno

"Bile smo oduševljene što putujemo i mislile smo da je simpatično što dvoje stranaca ispred nas lepo razgovaraju“, rekla je Rašel u videu koji je kasnije postao viralan. Muškarac je sedeo na srednjem sedištu i pričao o svom životu, uključujući i suprugu, što je devojkama odmah dalo do znanja da je oženjen. Pored njega je sedela mlada žena od dvadesetak godina, a kako je let odmicao, njihovo ćaskanje je postajalo sve prisnije.

"Počeli su da naručuju pića, on džin tonike, i sve je postajalo malo bučnije“, ispričala je Rašel. Treći putnik pored prolaza ubrzo se povukao u svoj svet, ostavljajući par sam.

Usred leta nastao haos

Kada je mlada žena ustala da ide do toaleta, situacija je eskalirala.

"On u sredini nije se pomerio. Ona se samo izvinila, a onda bukvalno ga je zajahala tri sekunde i pogledala ga pravo u oči“, rekla je koleginica Lorena.

Kasnije, kada je Medi bacila diskretan pogled, videla je da su se ispod ćebeta već prilično zbližili. „Prvo je tražila ćebe, a posle pet minuta ono je već bilo preko njih dvoje. Tada je postalo stvarno neprijatno“, rekla je Medi.

Čak je i stjuardesa primetila situaciju, stavivši piće na stočić i poručivši: „Ponašajte se pristojno“, jasno dajući do znanja da posada zna šta se dešava.

Avion kao svedok prevare

„Gledale smo se u neverici“, rekla je Rašel.

"Ona mu je pokazivala nešto kroz prozor, pričala o zvezdama, a on se nadvio nad nju. Ubrzo posle toga počeli su da se ljube.“ Kada je avion sleteo, mlada žena je upitala: „Gde idemo sledeće?“

Rašel i koleginice su bile zgranute.

"Znamo mu ime, znamo da je bio na poslovnom putu, znamo odakle je i na kom fakultetu studirao. Ne znamo da li ima otvoren brak, ali iskreno se nadam da ima, jer mi je žao te žene. Ovo je bilo odvratno ponašanje. Seli su pred pogrešne devojke.“

Viralni video i reakcije

Njihov video reakcije tokom leta postao je viralan, pregledan više od 90.000 puta, a komentari su bili podeljeni. Jedan korisnik je napisao: „Mislim da je to možda isti tip s kojim sam izašla ranije ove godine. Bio je oženjen, ali to nije pisalo u profilu!“ Drugi je dodao: „Ja bih pritisla dugme za poziv stjuardese odmah i razotkrila ih oboje.“

Rašel priznaje da ih scena i dalje proganja: „Još uvek nismo prešle preko toga. Bilo je traumatično, ali i pomalo neverovatno.“

(Kurir.rs/Žena)