Sveštenik uhvaćen bez majice sam u kući sa verenicom parohijana

„Pomiluj me, Oče, jer sam sagrešio“ – ove bi reči možda najbolje opisale skandal koji je potresao malu brazilsku zajednicu Nova Maringá, gde je sveštenik zatečen u krajnje neprijatnoj situaciji.

Naime, otac Lusijano Braga Simplisio, lokalni sveštenik župe Naše Gospe od Aparecide, uhvaćen je – polugol – u svom domu pored crkve, dok je verenica jednog od njegovih parohijana bila sakrivena ispod lavaboa u kupatilu.

Incident se odigrao 13. oktobra u mestu sa oko 5.000 stanovnika, u brazilskoj saveznoj državi Mato Groso, oko 500 kilometara istočno od granice s Bolivijom.

Drama u parohijskoj kući

Na snimku koji se proširio društvenim mrežama vidi se trenutak kada besni mladoženja, zajedno sa nekoliko muškaraca, upada u parohijsku kuću tražeći svoju nestalu verenicu.

Sveštenik, obučen samo u šorts, pokušava da napusti prostoriju, ali mu okupljeni ne dozvoljavaju. Viču na njega, zahtevajući da otvori vrata iza kojih, kako su sumnjali, krije mladu ženu.

„Otvori vrata, znamo da je unutra!“, čuje se kako viče muškarac dok otac Lusijano deluje zbunjeno i šokirano, okružen svojim mantijama i verskim predmetima.

„Samo je htela da se istušira“

Kada su vrata konačno provaljena drvenom stolicom, prizor je sve ostavio bez reči – 21-godišnja devojka pronađena je sakrivena ispod lavaboa, uplakana i vidno uplašena. Na sebi je imala samo majicu na bretele i šorts.

Ipak, i sveštenik i mlada žena negirali su bilo kakvu intimnu vezu.

Otac Lusijano tvrdio je da je devojka bila kod njega jer joj je bilo potrebno da se istušira posle napornog dana provedenog u crkvi.

„Nije bilo ničeg neprikladnog, samo se tuširala“, izjavio je Simplisio, prenosi brazilski portal Termometro da Polícia.

Video koji je potresao zajednicu

Snimak incidenta ubrzo je postao viralan i podelio stanovnike malog grada. Dok jedni brane sveštenika, drugi smatraju da je njegovo ponašanje nedopustivo za čoveka Crkve.

Zbog ogromne medijske pažnje, dijeceza u Dijamantinu, koja nadgleda župu Naše Gospe od Aparecide, pokrenula je internu istragu o njegovom ponašanju.

U zvaničnom saopštenju navodi se:

„U interesu Crkve i vernika, preduzete su sve kanonske mere. Molimo vernike za razumevanje i molitvu.“

Crkva proverava da li je sveštenik prekršio kanonski zakon

Istraga bi trebalo da utvrdi da li je otac Simplisio prekršio Kanonski zakon iz 1983. godine, koji strogo zabranjuje sveštenicima Latinske crkve da ulaze u emotivne ili seksualne odnose.

U međuvremenu, mlada žena je podnela policijsku prijavu, tvrdeći da je video objavljen bez njene saglasnosti i da joj je time narušena privatnost.

Iako oboje poriču bilo kakav greh, čitava priča je izazvala buru u Brazilu i širom interneta – jer, kako bi rekli mnogi korisnici mreža, „ovo je situacija koju ni latino telenovele ne bi osmislile“.

