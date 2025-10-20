Slušaj vest

Neverovatna sreća osmehnula se 45-godišnjoj Tami Karvi iz Mičigena, koja je osvojila 100.000 dolara na američkom Powerball-u zahvaljujući brojevima koje joj je odabrala veštačka inteligencija. Ovu neobičnu metodu otkrila je nakon što je preuzela svoj dobitak.

Brojevi odabrani u trenu

- Zamolila sam ChatGPT za set Powerball brojeva i to su brojevi koje sam igrala, izjavila je Karvi za lutriju Mičigena pa pojasnila da ne igra redovno, već samo kada glavni zgoditak dostigne vrtoglave iznose.

ChatGPT joj dao dobitnu kombinaciju za lutriju Foto: Shutterstock

- Igram Powerball samo kada džekpot naraste, a bio je preko milijardu dolara, pa sam odlučila da kupim listić, dodala je.

Iznenađenje nakon provere

Četiri broja koja joj je chatbot generisao podudarala su se sa izvučenim belim Powerball kuglicama, što joj je automatski donelo 50.000 dolara. Međutim, kako je uplatila i dodatnu opciju Power Play, njen dobitak se udvostručio na impresivnih 100.000 dolara. Zanimljivo je da isprva nije bila svesna punog iznosa.

- Gugl mi je rekao da je nagrada 50.000 dolara, pa sam mislila da sam toliko osvojila. Tek kada sam se prijavila na svoj nalog na sajtu lutrije, shvatila sam da sam dodala Power Play i da sam zapravo osvojila 100.000 dolara! Moj suprug i ja bili smo u potpunom šoku.

Planovi za budućnost

Pitala je ChatGPT za dobitnu kombinaciju lutrije Foto: Shutterstock, Dmitriy Shironosov / Panthermedia / Profimedia

Srećna dobitnica planira da iskoristi novac za otplatu stambenog kredita, a ostatak će staviti na štednju. Iako je koristila veštačku inteligenciju za odabir brojeva, iz lutrije su naglasili da je njen dobitak isključivo rezultat sreće.

- Rezultati svih izvlačenja su nasumični i ne mogu se predvideti korišćenjem veštačke inteligencije ili drugih alata za generisanje brojeva, poručili su iz lutrije.

Trend se nastavlja?

Zanimljivo je da Karvi nije prva osoba koja je osvojila značajan iznos pomoću brojeva generisanih od strane ChatGPT-a. Sličnu sreću imala je i Keri Edvards iz Virdžinije, koja je takođe pogodila pet Powerball brojeva. Njen početni dobitak od 50.000 dolara, zahvaljujući opciji Power Play, utrostručen je na 150.000 dolara.

