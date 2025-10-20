Slušaj vest

Neverovatna sreća osmehnula se 45-godišnjoj Tami Karvi iz Mičigena, koja je osvojila 100.000 dolara na američkom Powerball-u zahvaljujući brojevima koje joj je odabrala veštačka inteligencija. Ovu neobičnu metodu otkrila je nakon što je preuzela svoj dobitak.

Brojevi odabrani u trenu

- Zamolila sam ChatGPT za set Powerball brojeva i to su brojevi koje sam igrala, izjavila je Karvi za lutriju Mičigena pa pojasnila da ne igra redovno, već samo kada glavni zgoditak dostigne vrtoglave iznose.

Baka i deka nasmejani sede na krevetu i gledaju u mobilni
ChatGPT joj dao dobitnu kombinaciju za lutriju Foto: Shutterstock

- Igram Powerball samo kada džekpot naraste, a bio je preko milijardu dolara, pa sam odlučila da kupim listić, dodala je.

Iznenađenje nakon provere

Četiri broja koja joj je chatbot generisao podudarala su se sa izvučenim belim Powerball kuglicama, što joj je automatski donelo 50.000 dolara. Međutim, kako je uplatila i dodatnu opciju Power Play, njen dobitak se udvostručio na impresivnih 100.000 dolara. Zanimljivo je da isprva nije bila svesna punog iznosa.

- Gugl mi je rekao da je nagrada 50.000 dolara, pa sam mislila da sam toliko osvojila. Tek kada sam se prijavila na svoj nalog na sajtu lutrije, shvatila sam da sam dodala Power Play i da sam zapravo osvojila 100.000 dolara! Moj suprug i ja bili smo u potpunom šoku.

Planovi za budućnost

Baka i deka i dve novčanica od 50 evra
Pitala je ChatGPT za dobitnu kombinaciju lutrije Foto: Shutterstock, Dmitriy Shironosov / Panthermedia / Profimedia

Srećna dobitnica planira da iskoristi novac za otplatu stambenog kredita, a ostatak će staviti na štednju. Iako je koristila veštačku inteligenciju za odabir brojeva, iz lutrije su naglasili da je njen dobitak isključivo rezultat sreće.

- Rezultati svih izvlačenja su nasumični i ne mogu se predvideti korišćenjem veštačke inteligencije ili drugih alata za generisanje brojeva, poručili su iz lutrije.

Trend se nastavlja?

Zanimljivo je da Karvi nije prva osoba koja je osvojila značajan iznos pomoću brojeva generisanih od strane ChatGPT-a. Sličnu sreću imala je i Keri Edvards iz Virdžinije, koja je takođe pogodila pet Powerball brojeva. Njen početni dobitak od 50.000 dolara, zahvaljujući opciji Power Play, utrostručen je na 150.000 dolara.

(Kurir.rs/Index)

Ne propustiteLudi svetDobio milion na lutriji i to dva puta! Ovo je srećni dobitnik, evo kako će potrošiti novac
profimedia0195831455.jpg
Ludi svetSvaki dan su prolazili pored frižidera, nisu ni slutili da se u njemu kriju milioni: Dobitni loto listić sve vreme im bio ispred nosa
Buckasta žena stoji kraj otvorenog frižidera
Zanimljivosti30 godina igrala lutriju s istim brojevima i na kraju je dobila premiju: Uložila ukupno 100.000 evra, a vratilo joj se u milionima
loto-lutrija-foto-zorana-jevtic.jpg
Zanimljivosti14 puta dobio na lutriji a ovo je njegova tajna: Kune se u 6 matematičkih koraka za siguran dobitak
Stefan Mandel 14 puta osvojio na lutriji i podleio 6 koraka kako da osigurate dobitak

Pogledajte video: Sociolog o pravim i lažnim igrama na sreću

"AKO U KOMENTARU NAPIŠETE AMIN MOŽDA OSVOJITE BMW" Sociolog o pravim i lažnim nagradnim igrama: Stalno živimo na nekim lutrijama! Izvor: kurir televizija