Na mrežama povremeno iskrsnu video snimci koji u trenu osvoje publiku, a jedan od poslednjih hitova stiže iz Belorusije. Glavni akter je sveštenik, poznat po svom Instagram profilu „pax_tv_official“, koji inače objavljuje duhovni sadržaj, ali ovog puta je rešio da publiku nasmeje.

Mantija koja „lebdi“ i magični trikovi

U videu, sveštenik stoji u klasičnoj crnoj mantiji, dok ga okružuju komadi liturgijske odežde koji izgledaju kao da plutaju u vazduhu. Scena deluje gotovo filmski, ali zapravo je reč o spretnim pokretima ruke i malo magije kamere.

Dok predmete maestralno raspoređuje, gledaoci prate kako se delovi odežde okupljaju i stapaju u svečani komplet, koji na kraju „samo iskače“ na svešteniku.

U opisu snimka stoji:

„I tako to ide svaki dan“

Komentari koji su nasmejali ceo region

Video je munjevito postao viralan, a korisnici mreže Iks nisu mogli da odole šali i urnebesnim komentarima:

„PopApp – aplikacija za popove?“

„GRWM – Get Ready With Me (Spremaj se sa mnom), ali u crkvenom stilu.“

„Kataloški primer za prekrstiti se i reći: ‘Vo imja oca’.“

„Hoće li ga izbaciti iz Crkve zbog ovoga?“

„Igrica: obuci popa.“

Jedna korisnica je dodala:

„Internet je zakon, ali ipak… granica mora da postoji!“ Digitalni trikovi za mlade vernike

Iako su komentari mešani, mnogi su naglasili da je ovakav pristup savremen način da se približi mlađim generacijama i da crkva pronađe novi jezik komunikacije u digitalnom svetu.

„On pokušava da privuče decu i mlade – kako drugačije da ih zainteresuje za crkvu?“

„Kreativno, duhovito i moderno – treba samo naći meru između zabave i duhovnosti.“

