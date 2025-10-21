Slušaj vest

Milan Ponjević, poznat kao Lanmi Majami, godinama radi u erotskoj industriji i tu je veoma uspešan. Tokom života u Americi, pronašao je i ženu svog života kojoj nimalo ne smeta njegova karijera glumca filmova za odrasle.

Sada je lepu suprugu doveo u Srbiju, a kako je napisao, veoma joj se dopada ono što je videla. Milan je nekoliko fotografija objavio i na svojim društvenim mrežama na opšte oduševljenje svojih fanova.

Milan je svojevremeno otkrio gde je upoznao suprugu:

" Upoznali smo se u trenutku kada sam se već uveliko bavio ovim poslom, tako da je od starta znala na čemu je", rekao je Milan Ponjević za Serbiatimes.

Ono što su svi primetili jeste da Lanmi nije otkrio ime i Instagram profil svoje supruge, iako je otkrio njen lik, te su mu to i zamerili u komentarima.

"Označi ženu da je nađemo na Instagramu", jedan je od mnoštva komentara ispod objave srpskog glumca filmova za odrasle, koji živi u Americi.

Lanmi Majami i Boni Blu Foto: Milan Ponjevic/Intagram

Dalje je u odgovoru na komentare pratilaca otkrio da mu je supruga Meksikanka, a odgovorio je i onima koji mu pomalo i zavide.

"Žena koja dozvoljava mužu da snima porniće sa drugim ženama... Blago ovom čoveku", glasi jedan komentar, na koji je Ponjević odgovorio:

"A pored toga zna da kuva, vredna je i uredna, pametna, obrazovana, dolazi iz dobre kuće i jako je dobra kao čovek i prijatelj. Džekpot".