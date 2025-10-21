Slušaj vest

Bugarska influenserka Andrea Ivanova (28), poznata širom sveta po svojim gigantskim usnama, ponovo je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografije sa večere.

Na slikama se vidi kako Andrea uživa u pici, špagetima sa sirom i salati, a pratioci su odmah počeli da se pitaju kako uopšte jede s takvim usnama?

Andreine fotografije pogledajte u GALERIJI:

1/5 Vidi galeriju Andrea Ivanova, influenserka sa ogromnim usnama Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Komentari su se nizali: jedni su šaljivo nagađali da možda jede pomoću slamčice, dok su drugi izražavali zabrinutost da se radi o alergijskoj reakciji i savetovali joj da uzme antihistaminike.

Mnogi su primetili da su joj usne „preterano uvećane“ i tvrdili da joj sigurno otežavaju normalno jedenje, a neki su joj čak preporučili da rastvori filere i vrati prirodniji izgled.

Podrška i kritike: podeljeni komentari

Ipak, nije sve bilo negativno. Deo pratilaca branio je Andreu, nazivajući je „najlepšom ženom na svetu“ i hvaleći njenu hrabrost i jedinstven izgled.

Andrea Ivanova Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Andrea je otkrila da njeni prijatelji uopšte nemaju problem sa njenim ekstremnim izgledom i da je prihvataju takvu kakva jeste.

Porodica u šoku, ali ona ne odustaje

Za razliku od prijatelja, njeni roditelji i baka i deka često komentarišu da su joj usne „prevelike i pomalo zastrašujuće“.

Ipak, Andrea poručuje da ne obraća pažnju na kritike i ponosno ističe da samo ona odlučuje o svom telu i izgledu.

„Moje telo je moja stvar. Volim svoj izgled i ne želim da se menjam zbog tuđih komentara“, poručila je Andrea.