Slušaj vest

Bugarska influenserka Andrea Ivanova (28), poznata širom sveta po svojim gigantskim usnama, ponovo je izazvala burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavila fotografije sa večere.

Na slikama se vidi kako Andrea uživa u pici, špagetima sa sirom i salati, a pratioci su odmah počeli da se pitaju kako uopšte jede s takvim usnama?

Andreine fotografije pogledajte u GALERIJI:

Andrea Ivanova, influenserka sa ogromnim usnama Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Komentari su se nizali: jedni su šaljivo nagađali da možda jede pomoću slamčice, dok su drugi izražavali zabrinutost da se radi o alergijskoj reakciji i savetovali joj da uzme antihistaminike.

Mnogi su primetili da su joj usne „preterano uvećane“ i tvrdili da joj sigurno otežavaju normalno jedenje, a neki su joj čak preporučili da rastvori filere i vrati prirodniji izgled.

Podrška i kritike: podeljeni komentari

Ipak, nije sve bilo negativno. Deo pratilaca branio je Andreu, nazivajući je „najlepšom ženom na svetu“ i hvaleći njenu hrabrost i jedinstven izgled.

Andrea Ivanova
Andrea Ivanova Foto: Jam Press / Jam Press / Profimedia

Andrea je otkrila da njeni prijatelji uopšte nemaju problem sa njenim ekstremnim izgledom i da je prihvataju takvu kakva jeste.

Porodica u šoku, ali ona ne odustaje

Za razliku od prijatelja, njeni roditelji i baka i deka često komentarišu da su joj usne „prevelike i pomalo zastrašujuće“.
Ipak, Andrea poručuje da ne obraća pažnju na kritike i ponosno ističe da samo ona odlučuje o svom telu i izgledu.

„Moje telo je moja stvar. Volim svoj izgled i ne želim da se menjam zbog tuđih komentara“, poručila je Andrea.

Ne propustiteLudi svet"Imam najveće usne na svetu, trpim nesnosne bolove, a doktori odbijaju da mi pomognu" Andrea proživljava horor, ali to nije najgore (FOTO)
untitled1.jpg
Ludi svetAndrea ima najveće usne na svetu: "Teško se smejem, ali ne planiram da se zaustavim"
Screenshot 2025-03-21 135350.jpg
Pop kulturaAndrea dala milione hirurgu da bi imala najveće usne: 26 puta je išla pod nož, nekada je bila lepa i sasvim obična devojka, a evo kako je izgledala (FOTO)
andrea-ivanova-foto-printscreen.jpg
Ludi svetŽeni sa „najvećim usnama na svetu“ u lice ubrizgavaju ćelije iz pupčane vrpce: Andrea otkriva šta su joj lekari rekli - šok!
untitled1.jpg

SORAJA RASKOPČALA TOP I SILIKONI IZLETELI: Golišava starleta ponovo mami jači pol, a ženama nije jasno šta joj je sa GLAVOM! VIDEO Izvor: Instagram