Porodica 44-godišnjeg Džozefa Espinoze, koji je preminuo ove godine, podnela je tužbu protiv pogrebnog preduzeća Forest Lawn, tvrdeći da su im tokom memorijalne službe prikazali pogrešno telo.

Tužba je podneta četvrtak, 16. oktobra, na Okružnom sudu Los Anđelesa, a podneli su je Espinozina supruga, stric i tetka, optužujući pogrebno preduzeće za nepažnju, kršenje ugovora i nanošenje emocionalne patnje.

"Nisu znali gde je telo mog nećaka“, izjavila je tetka Laura Levario za lokalnu televiziju KCBS.

Džozef Espinoza Foto: Law Office of Elvis Tran

Haos na memorijalnoj službi

Prema tužbi, koju je PEOPLE dobio, porodica je ušla u prostor za oproštaj u Forest Lawn-Covina Hills i bila je šokirana kada je zatekla pogrešno telo.

"Ovo je izazvalo potpuni haos za tužioce i članove njihove porodice, jer je nastala velika konfuzija oko toga gde je preminuli, zašto je došlo do ove greške i zašto su bile zakazane dve ceremonije u isto vreme“, navodi se u tužbi.

Traženje pravog tela i srčani udar

Pogrebno osoblje je porodici reklo da je došlo do greške u rasporedu ceremonije i prikazivanja tela. Potraga za pravim telom trajala je više od sat vremena, tvrdi Espinozina tetka.

U međuvremenu, Espinozin stric Džordž Levario doživeo je srčani udar tokom službe zbog stresa izazvanog greškom s telom nećaka.

"[Supruga] mi je rekla da sam pao u nesvest. Probudio sam se tri dana kasnije u bolnici, na aparatima za održavanje života... To je najgore iskustvo koje smo ikada imali“, rekao je Džordž za KCBS.

skandal na sahrani Foto: Robert Hoetink / Alamy / Profimedia

Porodica traži pravdu i naknadu štete

U tužbi Espinozina supruga i Levarios navode da su pretrpeli mentalnu patnju, gubitak uživanja u životu, neprijatnosti, tugu, anksioznost, poniženje i emocionalni stres zbog nepažnje pogrebnog preduzeća.

Porodica traži suđenje pred porotom i odštetu.

Pogrebno preduzeće Forest Lawn odbilo je da komentariše tužbu, pozivajući se na tekući pravni postupak, dok advokat porodice Elvis Tran navodi:

"Ova tužba drži pogrebno preduzeće odgovornim za njihovu nepažnju prema ožalošćenoj porodici. Porodice zaslužuju dostojanstvo i poštovanje u trenucima gubitka. Ove tužbe su jedini način da se osigura da se ovakve greške ne ponove drugim porodicama.“