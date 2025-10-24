Misica Isamar Herera pomislila da je ušla u finale, pa se osramotila

Na izboru za Miss Grand International dogodio se i urnebesan i neprijatan trenutak kada je predstavnica Paname, Isamar Erera, pobedonosno zakoračila napred misleći da je ušla u finale – samo da bi se nekoliko sekundi kasnije morala posramljeno povući. Naime, voditelj je zapravo prozvao misicu Paragvaja, a ne nju.

Isamar Erera, sva nasmejana, podigla je ruke u vazduh i krenula ka finalistkinjama koje su već bile na prednjem delu bine. Voditelj je, nakon što je izgovorio "Čestitamo…", na nekoliko trenutaka zastao, gledajući slavlje 31-godišnje misice.

Zatim joj je srušio snove rečima: - Aaaah, izvinjavam se, najavio sam Mis Grand Paragvaja.

Dok su kamere pratile Isamar kako se vraća na svoje mesto, voditelj je pokušao da se opravda: - U sali je velika buka, puna je navijača iz celog sveta, rekao je dok je prava finalistkinja, Sesilija Romero, koračala napred.

Talas podrške na društvenim mrežama

Uprkos neprijatnoj situaciji, Isamar je na svom Instagram profilu, gde je prati više od 21.000 ljudi, dobila brojne poruke podrške. Ipak, mnogi su komentarisali kako ne razumeju kako je mogla da pogrešno čuje ime – čak i uz toliku buku.

Jedan pratilac je napisao: - Ja sam iz Paragvaja i bilo mi je jako žao zbog onoga što se dogodilo. Bila si sjajna kandidatkinja, besprekorno si se predstavljala svaki put kada si izašla i zaslužila si da uđeš u finale. Siguran sam da će ti se u životu dogoditi mnogo lepše stvari.

Drugi je dodao: - Ne volim da se smejem tuđoj nesreći, ali koliko je taj trenutak morao biti tužan i ponižavajući za tebe. Šaljem ti poljupce i veliki zagrljaj iz Džinotega u Nikaragvi.

Jedna osoba je ponudila reči utehe: - Mislim da je bilo očigledno da je bila nervozna i pomalo hiperaktivna. Neka ti to bude razlog za dobar smeh kada se toga budeš sećala za nekoliko godina.

Isamar: "Takve stvari se dešavaju"

Sama Isamar je vrlo dostojanstveno reagovala. Nekoliko trenutaka nakon greške, u Bangkoku je izjavila:

- Takve se stvari dešavaju. Bila je to greška i ovo je takmičenje. Moraš znati kako da izgubiš i da prepoznaš trijumf drugih.

Na kraju, titulu Mis Grand Internešnal 2025 ponela je Ema Tiglao sa Filipina.

