Popularni lanacsupermarketa Aldi udružio se s londonskim modnim brendom Agro Studio kako bi stvorio nesvakidašnji odevni predmet – puf koja izgleda kao ogromni pečeni krompir. Ovaj jedinstveni komad odeće, opisan kao „šik udobna hrana“, lansiran je na britanskom tržištu povodom početka sezone pečenih krompira.

Dizajn inspirisan omiljenim jelom

Jakna ima prošaranu braon spoljašnjost koja podseća na koru krompira, dok je unutrašnjost postavljena pahuljastim belim flisom. Rukavi se završavaju proširivim braon rukavicama i srebrnim manžetnama, stvarajući utisak pečenog krompira umotanog u foliju.

Za potpuni doživljaj, jakna dolazi sa srebrnim kabanicom koja podseća na aluminijumsku foliju, omogućavajući onome ko je nosi da oseti „pečenu toplotu“, prenosi Dezeen.

Početak sezone pečenih krompira

Ova neobična saradnja pokrenuta je kako bi se obeležio početak perioda koji Aldi naziva „sezonom pečenih krompira“. U Ujedinjenom Kraljevstvu Aldi očekuje prodaju više od dva miliona već pečenih krompira između oktobra i novembra.

„Znamo da naši kupci vole pečene krompire, pa je lansiranje ove jakne imalo smisla, pogotovo sada kada temperature padaju“, izjavila je Julie Ashfield, glavna komercijalna direktorka u Aldi UK.

"Uživanje u pečenom krompiru u Aldijevoj novoj jakni Jacket Potato Jacket sigurno će biti savršena kombinacija“, dodala je.

Dostupno samo za najsrećnije

Kampanja za jaknu snimljena je u londonskom centru Barbican, poznatoj lokaciji koja se pojavila i u spotu Harryja Stylesa, kao i u filmskoj franšizi o Džejmsu Bondu. Ograničena serija ovih jedinstvenih jakni dostupna je isključivo putem nagradnih igara na Aldijevim kanalima na društvenim mrežama.

Očekivano, jakna je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama i za samo nekoliko dana postala viralna.

„Genijalno“, „Volim sve što nije u redu s vama“, „Nema šanse da je ovo stvarno“, „Ovo je vrh marketinga“, „Treba mi“ – samo su neki od komentara na ovaj neobični modni komad.

(Kurir.rs/Index.hr)

