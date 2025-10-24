Slušaj vest

Džozi King (27) iz Devona nedavno je postala mama jednog dečaka kome je nadenula ime Lucifer. Džozi ima dvoje starije dece, a Lucifera je rodila pre sedam meseci i kaže za njega da je "beba čudo", jer ga je rodila nakon što je izgubila 10 trudnoća, piše The Sun.

- Dala sam mu ime Lucifer, ali ne po đavolu već sam na umu imala latinsko značenje ovog imena - nosilac svetlosti. Videla sam to ime kada sam listala brojna imena i dopalo mi se - kaže. Ono na šta nije bila spremna je gomila komentara sa kojima se suočila nakon što je završila čak i u nacionalnim vestima.

- Ljudi mi svašta pišu, nedavno mi je neko napisao da sam ateista, a ja čak nisam znala ni šta ateista znači dok nisam to proverila. U svakom slučaju mi religija nije bila na pameti kada sam birala ime i svako ko kaže da Lucifer znači đavo prosto je zlonameran - kaže ona.

Pažljivo sam birala ime jer mi je jasno da je Lucifer poslednja beba koju ću moći da rodim Foto: Shuterstock

- Sama činjenica da sam rodila dete je pravo čudo. Imala sam mnogo spontanih pobačaja, šest godina sam pokušavala da zatrudnim, a na sve to su mi u septembru dijagnostikovali hemiplegiju. A ipak, uprkos svemu, u sam zatrudnela. Pažljivo sam birala ime jer mi je jasno da je Lucifer poslednja beba koju ću moći da rodim.

- Ne znam odakle uopšte ljudima smelosti da komentarišu izbor imena tuđeg deteta. Svi imamo pravo da izaberemo ime za svoje dete - rekla je ova majka u programu koji je izazvao burne reakcije i komentare.

- Možeš da nazoveš dete Lucifer, naravno. Možeš i Adolf, ko ti brani, samo niko sa zdravom pameti to ne bi uradio - poručuju joj ljudi na društvenim mrežama, primećujući da je ona verovatno "jedina majka u istoriji kojoj je palo na pamet da da to ime detetu". Ima i onih koji su na njenoj strani pa poručuju da je za ljude koji nisu religiozni Lucifer samo još jedno ime bez nekog posebno jakog značenja.

