Svi kažu da će je stići božja kazna zbog imena koje je dala sinu: "Jedina majka u istoriji kojoj je palo na pamet da tako nazove dete"
Džozi King (27) iz Devona nedavno je postala mama jednog dečaka kome je nadenula ime Lucifer. Džozi ima dvoje starije dece, a Lucifera je rodila pre sedam meseci i kaže za njega da je "beba čudo", jer ga je rodila nakon što je izgubila 10 trudnoća, piše The Sun.
- Dala sam mu ime Lucifer, ali ne po đavolu već sam na umu imala latinsko značenje ovog imena - nosilac svetlosti. Videla sam to ime kada sam listala brojna imena i dopalo mi se - kaže. Ono na šta nije bila spremna je gomila komentara sa kojima se suočila nakon što je završila čak i u nacionalnim vestima.
- Ljudi mi svašta pišu, nedavno mi je neko napisao da sam ateista, a ja čak nisam znala ni šta ateista znači dok nisam to proverila. U svakom slučaju mi religija nije bila na pameti kada sam birala ime i svako ko kaže da Lucifer znači đavo prosto je zlonameran - kaže ona.
- Sama činjenica da sam rodila dete je pravo čudo. Imala sam mnogo spontanih pobačaja, šest godina sam pokušavala da zatrudnim, a na sve to su mi u septembru dijagnostikovali hemiplegiju. A ipak, uprkos svemu, u sam zatrudnela. Pažljivo sam birala ime jer mi je jasno da je Lucifer poslednja beba koju ću moći da rodim.
- Ne znam odakle uopšte ljudima smelosti da komentarišu izbor imena tuđeg deteta. Svi imamo pravo da izaberemo ime za svoje dete - rekla je ova majka u programu koji je izazvao burne reakcije i komentare.
- Možeš da nazoveš dete Lucifer, naravno. Možeš i Adolf, ko ti brani, samo niko sa zdravom pameti to ne bi uradio - poručuju joj ljudi na društvenim mrežama, primećujući da je ona verovatno "jedina majka u istoriji kojoj je palo na pamet da da to ime detetu". Ima i onih koji su na njenoj strani pa poručuju da je za ljude koji nisu religiozni Lucifer samo još jedno ime bez nekog posebno jakog značenja.
(Kurir.rs/Najžena)
