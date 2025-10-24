Slušaj vest

Popularna onlajn platforma Temu poznata je po pristupačnim cenama i ogromnom izboru odeće, obuće, nameštaja i modnih detalja. Ipak, s vremena na vreme, pojedini kupci ne dobiju ono što su očekivali. Jedna od njih je TikTok korisnica @chanaynay.cc, koja je svoje iskustvo podelila s milionima pratilaca.

Očekivala farmerke, dobila helanke

Devojka je na aplikaciji naručila farmerke širokih nogavica sa šarenim cvetnim dezenom. U opisu proizvoda pisalo je da je reč o uskom modelu sa elastičnim pojasom, pogodnom i za svakodnevne i za večernje prilike. Međutim, kada je paket stigao, shvatila je da nije dobila farmerke, već – helanke.

Na materijalu su bili samo odštampani džepovi, dugmad i šavovi, što je izazvalo njeno razočaranje. U objavi je kratko poručila:

- Džepovi čak nisu ni pravi, dodajući da više nikada neće poručivati farmerke sa Temua.

Viralni video i reakcije korisnika

Njen snimak brzo je postao viralan – pregledan je više od pet miliona puta, a komentari su se nizali jedan za drugim. Dok su jedni izražavali razumevanje i delili slična iskustva, drugi su situaciju iskoristili za šalu.

"Jesi li kupovala kao milijarder?", "Ja sam kupila farmerke sa Temua i bile su baš dobre", "Uvek čitaj komentare, tako znaš šta zapravo stiže", "Izgledaju udobno", "Odlične su, ne znam o čemu pričaš", neki su od komentara u nizu.

Cena i dostupnost

Iako je autorka videa bila nezadovoljna, pantalone su i dalje dostupne na Temuu po ceni od oko 6.32 evra (oko 750 dinara), a čini se da su, uprkos negativnim komentarima, pronašle i svoje obožavaoce.

