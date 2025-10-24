Majka Marija joj je nadogradila nokte pa izazvala buru na mrežama

Jedna mama izazvala je pravu buru na mrežama nakon što je objavila video svoje sedmogodišnje ćerke sa kompletnim setom veštačkih noktiju i šoljom popularnog matcha napitka u ruci. Njeno iskustvo podelilo je javnost i pokrenulo pitanje - gde je granica kada deca počinju da oponašaju odrasle?

Mini manikir ili preterivanje?

Marija Pion pokazala je snimak na kojem njena ćerka ponosno pokazuje dugačke roze nokte sa 3D detaljima u kafiću. Iako ne postoji zakon koji zabranjuje akrilne nokte deci, stručnjaci ističu da se to ne preporučuje - dečji nokti su mnogo osetljiviji, a dugački, veštački nokti mogu lako dovesti do povreda. Mnogi saloni zato odbijaju da pruže ovu uslugu deci mlađoj od 10 godina.

Pedijatri savetuju da se roditelji odluče za bezbednije alternative poput laka za nokte namenjenog deci ili šarenih nalepnica, koje ne mogu izazvati povrede.

Nova generacija koja odrasta uz glamur

Marija i njena ćerka često objavljuju zajedničke videe, uparene odevne kombinacije, odlazak u šoping i zajedničke pica večere postali su njihov zaštitni znak. Međutim, ovaj put mnogi su ocenili da je majka preterala, a devojčicu smatraju "Sefora detetom" što je novi termin za decu koja previše rano pokazuju interesovanje za šminku i izgled odraslih.

Jedna korisnica Tiktoka napisala je: "Kada sam imala sedam godina, jedino što me zanimalo bilo je sladoled i igranje napolju."

Druga je dodala: "Ona još nema stalne zube, a već ima kandže."

Internet podeljen: "Deca više nisu deca"

Dok jedni osuđuju majku zbog "preterane želje da dete izgleda kao odrasla osoba", drugi smatraju da je sve stvar igre i mode.

"Deca danas jednostavno odrastaju uz društvene mreže i drugačije vrednosti", komentarisao je jedan korisnik, dok je drugi zaključio: "Problem nije u noktima, već u tome što je detinjstvo postalo takmičenje u stilu."

Gde je granica između igre i preranog odrastanja?

Ovaj slučaj još jednom je pokrenuo raspravu o modernom roditeljstvu i uticaju interneta na najmlađe. Da li su duge trepavice, veštački nokti i late u ruci samo prolazna zabava ili znak da deca prerano gube svoju bezbrižnost?

