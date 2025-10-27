Slušaj vest

Temu groznica zavladala je svetom, te je sve više onih koji kupuju putem ove popularne aplikacije širok spektar proizvoda. Međutim, jedan muškarac je nedavno obavi kupovinu i kada mu je stigao proizvod usledila je urnebesna reakcija zbog onoga što se u paketu nalazilo.

Nedavno je Garet kupio kantu za smeće za kampovanje putem Temua i bio je prilično srećan što ju je nabavio za samo osam funti, ali nešto smešno se dogodilo kada je stigla na njegova vrata. Njegova supruga, Betani, podelila je priču na TikToku:

"Dakle, Garet je kupio kantu za smeće za kampovanje na Temuu. Koliko je to koštalo? Pogrešna procena", rekla je Betani u videu. Garet joj je odgovorio da je kantu platio osam funti te joj je pokazao ekran svog mobilnog telefona na kojem se vidi narudžbina.

"Molim te, pokaži mi ponovno fotografiju. Mislim da će nam to potrajati cele nedelje. Pokaži mi kantu, molim te", rekla je Betani, a zatim je Garet pokazao što je stiglo. Prasnuli su u smeh zbog veličine proizvoda. Naime, kanta je bila neverovatno malena i gotovo da ništa ne stane u nju.

Video je pregledan stotine puta otkako je podeljen, a mnogi su se ljudi javili u komentarima s vlastitim katastrofama prilikom online kupovine.

"Naručila sam bojanku po brojevima na Temuu. Dobila sam potpuno oslikani poster", napisala je jedna korisnica. "Čini se da sam naišao na pravo blago. Naručio sam torbu za ručak, a dobio porodičnu torbu za piknik. Kolegama je to bilo jako zabavno", podelio je korisnik.

(Kurir.rs/Večernji)

