Ako postoji komad nameštaja koji je odmah prepoznatljiv, to je Togo. Francuski dizajner Mišel Dukaro osmislio ga je 1973. godine za brend Ligne Roset, ne sluteći da će postati simbol modernog enterijera. Danas, više od pola veka kasnije, Togo se smatra ne samo klasikom brenda, već i jednim od najprodavanijih i najuticajnijih komada nameštaja u istoriji savremenog dizajna.

Oblik koji se pamti

Njegov karakterističan izgled – niski profil bez nogu, zaobljena silueta i duboki nabori – rezultat je inovativne konstrukcije od pene različite gustine, presvučene mekom tkaninom. Taj spoj udobnosti i vizuelne jednostavnosti učinio ga je odmah prepoznatljivim.

Zanimljivo je da je inspiracija za njegovu formu došla iz svakodnevnog predmeta: napola istisnute tube paste za zube. Upravo ta spontanost i neformalnost postale su zaštitni znak komada koji spaja umetnost i funkcionalnost.

Kolekcija za svaki prostor

Togo nije samo fotelja – to je čitava modularna kolekcija. U ponudi su fotelja, dvosed, trosed, ugaoni elementi i puf, koji se mogu kombinovati i prilagođavati različitim prostorima. Svaki deo ima istu prepoznatljivu „naboranu“ formu koja se lako uklapa u moderne, boemske i minimalističke enterijere.

Bezvremenska popularnost i statusni simbol

Više od 50 godina nakon svog nastanka, Togo ostaje simbol udobnosti i dizajnerske sofisticiranosti. Zahvaljujući društvenim mrežama, posebno Instagramu i TikToku, doživeo je novi talas popularnosti. Danas ga mnogi vide i kao statusni simbol – nešto što "svako želi, a retki imaju".

Međutim, prestiž ima svoju cenu. Originalna fotelja Togo košta najmanje 2.000 evra, što je čini nedostižnom za većinu ljubitelja dizajna.

Viralna alternativa sa Temua

U potrazi za pristupačnijom verzijom, korisnici interneta sve češće istražuju online platforme. Jedna TikTokerka nedavno je postala viralna kada je otkrila gotovo identičnu verziju Togo fotelje na Temuu – i to za samo 130 evra.

Njen video pregledan je više od 100.000 puta, a komentari su preplavili objavu. Zanimljivo, fotelja je i dalje dostupna na platformi, sada po još nižoj ceni – 84.34 evra.

Od luksuza do dostupnosti

Priča o Togu danas pokazuje koliko se dizajn promenio – od ekskluzivnog predmeta umetnosti do masovno kopiranog trenda na internetu. Ipak, original ostaje nenadmašan: bez obzira na kopije, Togo i dalje simbolizuje ono što je njegov tvorac želeo da prenese još 1973. – udobnost, slobodu i bezvremenski stil.

