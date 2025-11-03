Slušaj vest

Nekada se smatralo da onaj ko najviše ima – najviše i štedi. Međutim,milijarderski par iz Hjustona, Rič i Nensi Kinder, pokazuje da ogromno bogatstvo može biti i alat za dobročinstvo. Njih dvoje veruju u biblijski princip "daj i biće ti dato" i odlučili su da većinu svog imetka preusmere u humanitarne svrhe, a ne u nasledstvo.

95 odsto bogatstva ide u dobrotvorne svrhe

Rič i Nensi Kinder planiraju da 95% svog bogatstva, procenjenog na 11 milijardi dolara, doniraju različitim dobrotvornim organizacijama. Njihovim naslednicima ostaće oko 550 miliona dolara - "mrvice" u odnosu na ukupno bogatstvo, ali par smatra da postoji dobar razlog za takvu odluku.

Za televiziju ABC13 iz Hjustona, Nensi Kinder je objasnila njihovu motivaciju:

- Želim da naši unuci budu ponosni na nas i mislim da već jesu. Ali najviše od svega, želim da znaju da očekujemo da će i oni učiniti isto kada odrastu. Da bi uzvratili, jer nije sve na nama, oni moraju da nastave ono što smo mi započeli.

Kinder fondacija – vizija za bolji Hjuston

Rič Kinder je suosnivač kompanije Kinder Morgan, energetskog giganta koji vredi više od 66 milijardi dolara i koji je 2025. godine zauzimao 193. mesto na listi Fortune 500. Njegova supruga Nensi vodi Kinder fondaciju, osnovanu 1997. godine, kroz koju su uložili više od 700 miliona dolara u razvoj Hjustona.

Njihove donacije obuhvataju projekte koji poboljšavaju kvalitet života građana – od uređenja zelenih površina i urbanih parkova, do ulaganja u obrazovanje i istraživanje. Nensi Kinder predsedava i organizacijama Downtown Park Corp. i Kinder Institute for Urban Research pri Univerzitetu Rajs.

Deo globalnog pokreta filantropa

Kinderovi su među najpoznatijim filantropima u Teksasu i jedni od prvih potpisnika inicijative "Zavet davanja" (The Giving Pledge), koju su 2010. godine pokrenuli Bil Gejts, Melinda Gejts i Voren Bafet. Cilj inicijative je da najbogatiji ljudi na svetu javno obećaju da će donirati najmanje polovinu svog bogatstva u dobrotvorne svrhe tokom života ili nakon smrti.

Prema podacima magazina Fortune, od svog osnivanja do danas Kinder fondacija je donirala više od 890 miliona dolara, čime su Rič i Nensi Kinder postali simboli filantropije i odgovornog odnosa prema bogatstvu.

