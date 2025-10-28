Slušaj vest

Žena je izazvala burnu raspravu na internetu nakon što je podelila video u kojem objašnjava zašto je dala svoju sedmogodišnju ćerku na usvajanje.

U videu objavljenom na Instagramu kaže da je donela tu odluku kako bi mogla da "putuje svetom" sa svojim dečkom, ne pokazujući nikakve znake tuge zbog te odluke. Ona opisuje taj dan kao prekretnicu u svom životu.

- Danas je dan kada ću zauvek ostaviti svoju ćerku. Ne mogu baš da kažem da se osećam tužno zbog toga. Iskreno, nije me briga. Odrekla sam se starateljstva nad detetom. Dala sam je na usvajanje. Ima sedam godina, kaže mlada majka u videu pa nastavlja:

- Upravo je poslednji dan kako je vodim u školu. Moram da je odvedem tamo, a onda će je usvojitelji pokupiti iz školskog dvorišta. I da! Posle toga sam slobodna žena. Prodajem kuću, kupujem kamper. Spremam se da putujem svetom. Veoma sam uzbuđena. Čekala sam ovaj trenutak ceo svoj život. Još otkako sam je rodila, osećala sam grižu savesti jer je nisam odmah dala, jer sam mislila da kao majka ne smeš da se odrekneš deteta. Ali onda sam imala dobar razgovor sa svojim dečkom, i on mi je rekao da nije bitno šta drugi misle, već šta ja želim - a ja ne želim dete, dodala je.

Izabrala je slobodu umesto majčinstva

U videu otvoreno priznaje da se ne oseća spremno niti voljno da bude roditelj i da daje prednost svojim životnim planovima. Kaže da je odluku donela nakon razgovora sa svojim dečkom, koji takođe nije želeo dete. Ovaj trenutak opisuje kao oslobađajući, radujući se putovanju u kamperu i životu o kojem je oduvek sanjala.

Gledaoci burno reagovali na njenu odluku

Video je izazvao mnoge reakcije ljudi na internetu - neki su je podržali, dok su drugi bili oštro kritični. Jedan korisnik je napisao: "Tvoja ćerka možda sada to ne shvata, ali biće joj bolje bez tebe. Nadam se da će joj novi roditelji pružiti mnogo ljubavi, pažnje i nežnosti."

Majka daje sedmogodišnju ćerku na usvajanje da bi putovala Foto: Printscreen/Instagram

Drugi je dodao: "Preokret... ćerka postane uspešna i zahvalna što ju je "majka" dala. Život ima čudan smisao za ironiju."

Bilo je i kritika, poput: "Tvoj život nikada neće biti blagosloven, devojko", "Ostavljaš je u školi i više je nikada nećeš videti. To je tužno i traumatično za to jadno dete. Ako nisi želela decu, trebalo je da koristiš zaštitu ili da podvežeš jajnike", "To je zapravo dobra stvar! Dete bi imalo težak život uz majku koja ga ne želi i koja ga mrzi", neki su od komentara.

Kakav je vaš komentar?

Pogledajte video: Majka dala ćerku (7) na usvajanje da bi putovala