Marsel Amfu je čitav svoj život živeo jednostavno. Njegova kuća nije imala ni struje ni vode. To mu je omogućilo da uštedi ogromne sume novca. Njegov dom se nalazi u Švajcarskim Alpima, između dva luksuzna ski rizorta, tako da je njegova vrednost tokom godina još više porasla. Možda nije tako izgledao, ali je bio jako zdrav čovek.

U galeriji pogledajte fotografije Sandrin i Marsela:

Parižanka se udala za čobanina iz koristi pa ostala bez nasledstva Foto: Printscreen/YouTube/BestDocumentary, Printskrin Youtube

U život mu ulazi mlada Parižanka

Želeo je da podeli svoje bogatstvo sa drugima, pa je napravio kućice na svom imanju za rodbinu i prijatelje, da tu žive, a ne plaćaju kiriju. Sa 67 godina nije bio zainteresovan za žene, ali je upoznao Sandrin Devijar, prelepu 25 godina mlađu Parižanku.

Susedi su ga upozoravali na nju. Verovali su da je s njom samo zbog njegovog novca. Sandrin se bavila nekretninama i tačno je znala koliko je Marsel "vredeo". Ljudi su primetili ovaj par, moderna mlada žena i kvrgavi stari čovek.

Kobna noć

Činilo se da ga ona tako potkrada, ali Marsela nije bilo briga. Previše je uživao. Godine 2011. uprkos neodobravanju čitave zajednice, venčali su se. Svi su već sumnjali u nju, a nakon venčanja dala je još više razloga za sumnju. Nastavila je da živi i radi u Parizu, a Marsela je posećivala samo kada je imala vremena. Nakon godinu dana braka, Marsel je sa dva prijatelja doživeo saobraćajnu nesreću.

Ostali su preživeli, ali Marsel je poginuo. Seljani su mislili da je Sandrin kriva za nesreću. Na sahrani je plakala.

Stiže je karma 

Momenat kasnije, počela je da zahteva da se njegovi stanari isele. Ipak je na kraju ispalo da Marsel imao jedno iznenađenje. Ostavio je sve brvnare koje je izgradio svojim stanarima koji su živeli u njima, prenosi Virealno.

Novac je ostavio porodici i prijateljima. Sandrin nije dobila ništa. Na kraju se ipak udala za njega zbog koristi, ali Marsel nije bio tako ranjiv kao što su drugi mislili.

