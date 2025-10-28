Slušaj vest

Zvezda platforme OnlyFans, Sofi Rejn (21), odlučila je da zaradu od pretplata u septembru od čak 121.116 dolara donira humanitarnoj organizaciji Feeding America, koja pomaže u borbi protiv gladi širom Sjedinjenih Država.

Sofi je 26. oktobra na društvenim mrežama objavila snimak svoje isplate s OnlyFansa, uz poruku zahvalnosti i potvrdu o donaciji.

"Zahvaljujući vama, prikupili smo 121.000 dolara na mom OnlyFansu kako bismo nahranili beskućnike u Americi! To je 1,2 miliona obroka za porodice kojima je pomoć najpotrebnija – ne bih to mogla učiniti bez vas!” napisala je Sofi na platformi X (bivšem Twitteru).

Direktorka razvoja Feeding Americe, Kejsi Marš, zahvalila joj je na podršci, dok je Rejn istakla kako je reč o organizaciji „kojoj duboko veruje i zna da svaki dolar koristi na pravi način“.

"Želela sam pomoći stvarnim porodicama, u stvarnom vremenu, ovde u svojoj zemlji”, objasnila je mlada zvezda.

Rođendanska inicijativa koja je prerasla u pokret

Sofi je otkrila da je sve započelo kao lična ideja povodom njenog rođendana kampanja pod nazivom #GoonForGood. Međutim, projekt je ubrzo prerastao u dobrotvorni talas koji je privukao i ljude koji dotad nisu ni čuli za OnlyFans.

"Ovo je počelo kao rođendanska zamisao, ali je postalo puno više. Ljudi koji nikada pre nisu ni znali za OnlyFans rekli su mi da su i sami donirali. To nešto znači”, poručila je.

Odgovor hejterima i rušenje stigme

Kao i mnoge javne osobe iz industrije sadržaja za odrasle, Rejn je naišla na podsmeh i osude, ali na njih odgovara smireno i dostojanstveno:

"Neki su rekli da je to čudno. Neki su se smejali. Ali rezultat je 1,21 milion obroka. To ću prihvatiti pre nego njihovo odobravanje.”

