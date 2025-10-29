Slušaj vest

Neke nezgode jednostavno ne mogu da se isplaniraju. Jedan dostavljač iz Ekvadora postao je neočekivani junak interneta nakon što je tokom sahrane – doslovno – propao u grob.

Korisnica TikToka po imenu Mišel objavila je video koji prikazuje kako čovek sa rancem dostavljača na leđima, noseći naručeni buket, pokušava da se neprimetno provuče između ožalošćenih i stigne do kovčega. Sve deluje dostojanstveno… dok mu tlo bukvalno ne nestane pod nogama.

U trenu se našao u jami, na užas i nevericu prisutnih. Srećom, jedan muškarac mu je odmah priskočio u pomoć, a ostatak sahrane prešao je iz suza tuge u – suze smeha.

Snimak je do sada pogledalo više od 70 miliona ljudi, a broj komentara raste iz minuta u minut.

“Komentari prepuni crnog humora”

„On je bukvalno upao u posao preko glave,“ napisao je jedan korisnik društvenih mreža, dok je drugi dodao: „Kad te šef pošalje da dostaviš cveće po svaku cenu.“

Treći komentar, koji je postao viralan sam za sebe, glasi: „Bar je bio na pravom mestu u pravo vreme.“

Bilo je i onih koji su se pokušali našaliti s profesionalne strane: "Dostava izvršena. Neka mu je večna slava".

Iako je scena izuzetno komična, mnogi su u komentarima priznali da im je žao nesrećnog dostavljača, koji je, po svemu sudeći, samo pokušavao da uradi svoj posao.

Video nije sadržavao dodatne detalje, ali ranije objave autorke ukazuju da je snimak nastao u Ekvadoru, gde su sahrane često veliki društveni događaji.

Bez obzira na to kako se osećate povodom ove nezgode, jedno je sigurno – čovek koji je upao u grob tokom dostave nikada neće morati da objašnjava šta znači izraz „raditi do poslednjeg daha“.

