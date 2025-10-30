Slušaj vest

Poslednjih godina puno se pričalo o "golim" krstarenjima, a brojni gosti u medijima su delili bizarna iskustva s putovanja na kojima svi šetaju potpuno goli. Iako takva putovanja nisu zamišljena kao seksualna, postoje i posebna krstarenja namenjena isključivo odraslima koja nude upravo takvu vrstu zabave.

Jedan od članova posade, Jutjuber Kirk Cruzis, radio je na jednom od tih brodova te je u videu iz 2023. otkrio kako krstarenja za odrasle izgledaju iz perspektive osoblja.

"Pre nego što se gosti ukrcaju, na brodu se postave štandovi s besplatnim kondomima”, rekao je, “Postoje i posebne sobe za seks, opremljene svim mogućim rekvizitima koje ljudi mogu koristiti tokom putovanja”. Međutim, ono što se događa nakon završetka krstarenja je, prema njemu, manje glamurozno.

radnik kruzera Foto: Youtube printscreen

“Nakon iskrcavanja gostiju, bazeni su se morali potpuno isprazniti i dezinfikovati jer su odvodi često bili začepljeni – pogodite čime”, ispričao je. “Posada je nosila zaštitna odela kako bi počistila sve. Ne kažem da su sva ovakva krstarenja ista, ali govorim iz iskustva nekoga tko je radio na jednom.”

U videu je takođe otkrio kako određeni “signali” među putnicima jasno pokazuju ko traži dodatnu zabavu. Najpoznatiji simbol je — okrenuti ananas. Taj znak na vratima kabine znači da su stanari otvoreni za “druženje” s drugim parovima. Ipak, ponekad dolazi i do zabune.

“Dogodilo se da su neki ljudi nosili odjeću s motivom ananasa samo jer im je to letnji stil, a drugi su mislili da su svingeri”, rekao je kroz smeh. “Završilo je prilično neugodnim situacijama.”

Na ovakvim krstarenjima postoje i stroga pravila. Gosti ne smeju biti goli sve vreme, nego tek nakon službene najave kapetana – ili kako je jedan putnik na Redditu opisao, trenutka kada se “spuste jedra”. Fotografisanje je strogo zabranjeno.

“Svi znaju da ne smete fotografisati druge ljude. Ovde sam se osećao sigurnije nego na nudističkim plažama. Većina uopšte nije nosila mobilne telefone izvan kabine”, dodao je anonimni gost. Jedno je sigurno – svet krstarenja za odrasle je daleko luđi i organizovaniji nego što većina ljudi misli.

(Kurir.rs/Večernji)