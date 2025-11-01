Odseo sam u hotelu i čuo čudan zvuk, a onda sam pogledao ispod kreveta i umalo umro od straha
Parker Panel se spremao za zasluženi odmor, ali u hotelskoj sobi ga je dočekao šok života. Upravo kada je legao u krevet, začuo je neobičan zvuk puzanja ispod sebe, a ono što je otkrio potpuno ga je užasnulo.
Potraga za jezivim zvukom
Na videu podeljenom na Instagramu vidi se kako Parker pomera poplun i zaštitnu navlaku za dušek u potrazi za izvorom buke, ali isprva nije mogao da pronađe nikakva stvorenja. Međutim, zvuk puzanja nije prestajao. Odlučio je da proveri dno okvira kreveta, a prizor koji ga je dočekao sledio mu je krv u žilama.
Između dušeka i drvenog okvira kreveta nalazio se – veliki rak.
Pokušaj hvatanja i poziv obezbeđenju
Parker, koji nije otkrio u kom je hotelu odsedeo, pokušao je da uhvati morsko stvorenje, ali ono je počelo da beži uz rub kreveta i na kraju se zaglavilo u uglu. Muškarac je zatim uzeo peškir kako bi zaštitio ruke i moglo se čuti kako govori ostalima u sobi da "pozovu obezbeđenje".
Video se završava tako što Parker uspešno podiže raka i pokazuje ga kameri. Iako nije poznato šta se tačno desilo sa rakom, u komentarima je naveo da je boravio u hotelu na plaži, pa se pretpostavlja da ga je sigurno vratio u more.
"Novi strah otključan"
Komentatori na društvenim mrežama bili su podjednako zbunjeni i šokirani, a mnogi su se i našalili na Parkerov račun jer je zvao obezbeđenje, ističući da je "to rak, a ne ubica".
Jedna osoba je napisala: "Ne! Izleteo bih kroz vrata čim bih to video." Drugi je dodao: "Moglo je biti gore. Mogle su biti stenice." Treći je komentarisao: "Novi strah otključan."
(Kurir.rs/Index.hr)
