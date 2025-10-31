Osvojili na lutriji pa se posvađali sa rodbinom

Za mnoge ljude, dobitak na lutriji izgleda kao ostvarenje životnog sna: nestaju dugovi, putuje se po svetu, kupuje dom iz snova i oslobađa se stresa zbog novca. Međutim, za jedan par iz Velike Britanije, realnost se pokazala daleko manje bajkovita, prenosi Mirror.

Sreća koja je postala problem

Korisnik Reddita koji poznaje dobitnike podelio je njihovu neobičnu priču, koja je brzo privukla pažnju na mreži. Par je odmah, bez skrivanja, uživao u novoj kući, automobilima i luksuznim stvarima. Svi su znali da su postali milioneri.

- To je bila njihova najveća greška! Odjednom su prijatelji i rodbina počeli da im kucaju na vrata u svako doba dana tražeći novac. Kada bi im rekli "ne", ljudi bi postajali neprijatni i zlobni, otkrio je korisnik.

Povlačenje iz javnosti

Pod pritiskom i preplavljeni molbama, par je odlučio da se povuče iz života poznanika. Nestali su na šest meseci, ne otkrivajući nikome destinaciju. Po povratku, međuljudski odnosi sa porodicom i prijateljima bili su nepovratno narušeni.

- Rekli su da bi najradije vratili vreme unazad, u život koji su imali pre nego što su dobili na lutriji, naveo je izvor.

Reakcije na mreži

Priča je izazvala žustre diskusije na Redditu. Jedan korisnik je komentarisao: - Da ikada osvojim veliki iznos, odmah bih se preselio sa porodicom negde daleko i više se ne bih javljao rođacima. Već su sada opsednuti novcem - ne smem ni da zamislim kako bi se ponašali da dobijem džekpot.

Posvađali su se sa rodbinom nakon što su dobili na lutriji Foto: Shutterstock

Drugi je imao optimističniji pristup: - Moja porodica i prijatelji su razumni, ne verujem da bi tražili novac, ali ljudi zaista polude kad su pare u pitanju.

Mnogi su istakli da je diskrecija ključna u ovakvim situacijama. Jedan korisnik je predložio: - Da osvojim milione, svima bih rekao da sam dobio znatno manji iznos. Pomogao bih porodici i nekoliko prijatelja, ali ne bih želeo da me opsedaju oni koje jedva poznajem.

