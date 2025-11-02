Slušaj vest

Jedno venčanje u indijskoj Kerali postalo je viralno zbog inovativnog pristupa tradicionalnom darivanju. Mladin otac je na svojoj košulji nosio QR kod, omogućujući gostima da poklone uplate digitalnim putem, što je izazvalo lavinu reakcija na društvenim mrežama i pokrenulo raspravu o spoju tradicije i tehnologije.

Moderna zamena za koverte

Indijska venčanja poznata su kao raskošne proslave, a jedno nedavno u Kerali privuklo je pažnju javnosti iz neobičnog, ali i vrlo praktičnog razloga. Na videu koji se proširio internetom vidi se mladin otac kako ponosno pozira s QR kodom pričvršćenim na džepu košulje.

Umesto tradicionalnog darivanja gotovine u kovertama, gosti su jednostavno skenirali kod svojim pametnim telefonima i odmah uplaćivali novčane poklone. Ovaj potez mnogi su opisali kao simbol rastuće kulture digitalnog plaćanja u Indiji.

Društvene mreže podeljene

Potez oca brzo je postao tema rasprave na internetu. Mnogi su ga pohvalili, nazivajući ga "pravim ambasadorom digitalne Indije" i ističući praktičnost i ekološku osvešćenost takvog pristupa. Komentari poput "Nivo 'digitalne Indije': izdanje za venčanja" i "Nema više gotovine, samo skeniranje", preplavili su društvene mreže.

Ipak, nisu svi bili oduševljeni. Deo korisnika smatrao je ideju "nedostojanstvenom" i nazvao je "novim nivoom prosjačenja". Kritičari su postavili pitanje da li je prikladno na taj način komercijalizovati venčanje, ističući kako bi trebalo da se vratimo darovima koji se ne sastoje samo od novca. Bez obzira na podeljena mišljenja, snimak je prikupio milione pregleda, prenosi Index.hr.

