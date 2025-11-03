Slušaj vest

Iz Vijetnama stiže šokantan medicinski slučaj koji se dogodio u Hanoju, gde su lekari uspeli da spasu život 31-godišnjem muškarcu koji je primljen u bolnicu sa jakim bolovima u stomaku.

Pacijent, čiji identitet nije otkriven, bio je u teškom stanju i u velikoj agoniji, pa je lekarima priznao da je u svoje telo ubacio živu jegulju – kroz analni otvor. Iako su u početku bili skeptični prema njegovom objašnjenju, rendgenski i ultrazvučni pregledi potvrdili su da se u njegovom telu zaista nalazi riba.

Utrka s vremenom u operacionoj sali

Tim specijalista za endoskopiju brzo je formiran, a pacijent je odmah uspavan i podvrgnut hitnoj operaciji, prenosi Oddity Central. Tokom zahvata, lekari su pronašli jegulju koja je pokušavala da probije zid rektuma i uđe u trbušnu duplju, što je moglo imati fatalne posledice.

Životinja je bila duga oko 65 centimetara, a lekare je dodatno iznenadilo kada su pored nje pronašli i — ceo limun.

Objašnjenje lekara

„Jegulje mogu dugo da prežive u anaerobnim uslovima i imaju snažan ugriz“, rekao je novinarima Le Nhat Huji, zamenik direktora Centra za hirurgiju u Hanoju.

Pacijent je nakon uspešne operacije zadržan u bolnici Foto: Shutterstock

Pacijent je nakon uspešne operacije zadržan u bolnici radi praćenja oporavka. Iako nije želeo da objasni motive, lekari pretpostavljaju da je sve povezano sa nekom vrstom rizične “seksualne igre”.

Neobičan slučaj koji je šokirao i medicinare

Ovaj incident izazvao je veliko interesovanje javnosti u Vijetnamu, ali i van granica zemlje. Stručnjaci su iskoristili priliku da još jednom upozore na opasnosti eksperimentisanja sa telom i unošenja stranih predmeta, jer ovakvi slučajevi mogu dovesti do teških infekcija, unutrašnjih povreda, pa i smrti.

