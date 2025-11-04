Slušaj vest

Ponekad se dogodi da proizvod koji naručimo preko interneta uopšte ne izgleda kao ono što smo očekivali. Umesto da dobijemo predmet prikazan na fotografiji, iz paketa nas može dočekati nešto sasvim drugačije — što izaziva iznenađenje, nevericu, a ponekad i smeh.

Za mnoge je ukrašavanje doma za praznike pravo zadovoljstvo, a kako se bliži Božić, mnogi već traže savršene dekoracije. Jedna žena, po imenu Dijana, odlučila je da svoj dom uredi naručivši mašnu za vrata — ali ono što je stiglo u paketu potpuno ju je zbunilo.

"Naručila sam mašnu, a dobila vrata!"

Dijana je o svom iskustvu snimila video koji je objavila na TikToku. Naručila je ružičastu, plišanu mašnu putem platforme Temu, zamišljajući kako će njome ukrasiti ulazna vrata. Međutim, kada je otvorila paket, shvatila je da je dobila nešto sasvim drugo.

- Naručila sam mašnu za vrata, a dobila sam cela vrata, rekla je u videu kroz smeh.

Umesto prave mašne, stigla joj je fotografija vrata sa satom na vrhu, odštampana kao prekrivač.

- Temu opet udara, našalila se, ali mnogi korisnici nisu imali razumevanja za njen humor.

"Tvoja greška, trebalo je da pročitaš opis"

Komentari su ubrzo preplavili objavu.

- Molim vas da počnete da čitate recenzije ili opise proizvoda, ja to radim svaki put, napisala je jedna korisnica.

Druga je dodala: - U opisu jasno piše da je to prekrivač za vrata sa motivom venca, a ne sam venac! Osim toga, ista vrata su na svim slikama, to ti je trebalo biti znak.

- Ne krivite Temu! Ako pročitate opis, piše da je to zavesa za vrata, primetila je treća.

Koliko para, toliko muzike

Mnogi su zaključili da je ovo klasičan primer poslovice “koliko para, toliko muzike”, s obzirom na to da je Dijana za svoju "dekoraciju" platila manje od sedam evra (oko 820 dinara). Neki su joj savetovali da ubuduće pažljivije čita recenzije pre kupovine, jer je upravo taj proizvod bio bez ijedne ocene, što je trebalo da bude upozorenje.

Devojka narudžila dekoraciju sa Temua, pa dobila cela vrata Foto: Printscreen/TikTok/diariesofdiana

Nije jedina kojoj se to dogodilo

Ipak, Dijana nije usamljena. Nekoliko korisnika TikToka javilo se sa sličnim iskustvima:

- I meni se to desilo, ali sa crvenom mašnom, napisala je jedna osoba.

- Kupila sam potpuno istu stvar i sada shvatam da ću verovatno dobiti cela vrata, baš kao ti, dodala je druga.

Reakcija kompanije Temu

Na kraju se oglasio i portparol Temua, koji je objasnio da je sporni oglas uklonjen:

- Uklonili smo ovaj artikal sa naše platforme pre devet meseci, kada je prijavljen, u sklopu naših redovnih kontrola. Od svih prodavaca zahtevamo da njihovi proizvodi tačno odgovaraju opisu u oglasima. Kupci su pokriveni našom 90-dnevnom garancijom povraćaja novca za artikle koji nisu onakvi kakvi su opisani.

Dijanina priča, iako smešna, još jednom podseća da, pre nego što kliknemo "kupi", uvek treba pažljivo pročitati opis proizvoda.

