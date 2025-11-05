Slušaj vest

Danas je teško naći nešto što nije poskupelo, ali retke kategorije u poslednjih desetak godina doživele su tako snažan rast cena kao luksuzne torbe. Posebno Šanel, čije su cene u samo desetak godina porasle toliko da se nekadašnji iznosi danas čine gotovo neverovatnima.

Koliko se situacija promenila najbolje pokazuje primer TikTokerke Šari Lot, koja je nedavno otkrila koliko je platila svoju prvu Šanel torbu 2005. godine – i koliko bi je platila danas.

Prva Chanel torba Šari Lot

Šari je otkrila da je torbu kupila u Šanel butiku u hotelu Beladžio u Las Vegasu. Reč je o većem modelu od lakirane kože, crne boje, s lancem. Torba je i danas u odličnom stanju, a čuva sve originalne dodatke koji su došli uz nju – kutiju, platnenu vrećicu, papirne umetke, vrpcu i karticu autentičnosti.

- Možete li verovati? 1850 dolara (oko 1600 evra), možete li verovati? Mislila sam da je tada bila tako skupa, rekla je Šari u videu i dodala: - Iskreno, teško mi je poverovati koliko je bila jeftina tada.

Jedan pratilac ju je upitao: - 1850 dolara? Koliko koštaju danas?

Šari je odgovorila da se cene u SAD-u sada kreću od 9000 dolara naviše (od oko 8000 evra naviše).

Cene drugih korisnica

I druge korisnice su podelile koliko su platile svoje Šanel torbice: "Moja klasična flap torbica koštala je 3500 dolara u 2015", "1995. su bile oko 1000 dolara", "2016. sam potrošila 4000 dolara na svoju klasičnu flap torbicu".

Bilo je i duhovitih komentara: "Trebala sam kupovati Šanel umesto što sam se zezala u petom razredu." Neki su naveli da su nedavno kupili sličan model za znatno više: "Jao, prošle sam godine kupila Šanel slične veličine za 7500 dolara."

Reakcije javnosti

Komentari su bili različiti: "To je ludo", "Woooow, Šanel torbe su danas stvarno preskupe. Jako bih je htela, ali ostat ću pri svom LV-u, "Ajme, to je pravi ulov", "A i kvalitet je tada bio puno bolji", "Nedostaju mi cipele od 400-700 dolara i torbe od 1200-2500 dolara".

Sličan model danas

Brzom pretragom na internetu smo pronašli gotovo identičnu torbu kao što je Šari Lot pokazala u videu – reč je o rabljenom komadu u odličnom stanju koji se prodaje za 14.722 evra.

