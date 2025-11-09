Slušaj vest

Jedna 29-godišnja žena ostala je u šoku nakon što je u džepu jakne svog verenika pronašla poruku koju je napisala druga žena. Nakon tri godine veze, nije bila sigurna kako da reaguje pa je svoju dilemu podelila na Redditu.

Objavila je fotografiju poruke na kojoj je bio ispisan nepoznat broj telefona uz reči: - Obično to ne radim, ali buljio si.

"Nije to ništa"

Objasnila je i kako je do svega došlo.

- Juče je bio napolju s prijateljima i došao je kući malo kasno, pa smo se i oko toga posvađali. Večeras smo izašli s našim prijateljima i bilo je malo hladno, pa mi je dao svoju jaknu. Otišla sam u kupatilo i pronašla ovu poruku u džepu njegove jakne, napisala je.

Nakon što ga je suočila s porukom, verenik joj je rekao "da to nije ništa".

- Rekao mi je da je poruku pronašao ispod šolje za kafu prethodne večeri i da broj nije ni pozvao. Rekao je da mogu da proverim njegovu istoriju poziva ako mu ne verujem, i jesam. Da, nije pozvao broj, ali zašto je zadržao poruku u džepu?, pitala se.

Podeljena mišljenja

Njena objava izazvala je lavinu komentara, a mišljenja korisnika bila su podeljena. Neki su stali u odbranu njenog verenika.

"Verovatno ju je stavio u džep i zaboravio, lol", "Dobio sam ovakvu poruku pre godinu dana. Stoje nam na frižideru, a moja žena misli da je to urnebesno", "Možda mu je to samo nahranilo ego pa ju je sačuvao kao podsetnik da je "još uvek u igri".

Ipak, mnogi su stali na njenu stranu, ističući da bi se i oni osećali nelagodno.

Devojka je pronašla poruku flerta od druge žene u džepu jakne svog verenika Foto: Shutterstock

"Čudno je što čuva takve poruke i što se nije potrudio da ti je pokaže. Odluka da je uzme, a zatim prećuti dok je sama ne pronađeš, govori dovoljno", "Kao muškarac u ozbiljnoj vezi, bacio bih poruku čak i da me žena gleda. Nije me briga za poverenje neznanke, stalo mi je do poverenja moje verenice".

Jedan je komentar, međutim, skrenuo pažnju na širu sliku njihovog odnosa: "Gledaj, ni ja ne bih bio oduševljen da pronađem takvu poruku. Ali jesi li ti sigurna da si srećna u ovoj vezi? Zar on zaista ne može da ostane napolju malo duže bez da izbije svađa? Moraš mu proveravati telefon, očigledno mu ne veruješ na reč... Preispitao bih tu vezu."

