 Zbog intimnih radnji jednog para u kolima pri velikoj brzini na nemačkom auto-putu, morala je da reaguje policija,a vozaču sada preti krivični postupak.

Na nemačkom autoputu A1 jedan par se prepustio strastima i to pri brzini od čak 140 kilometara na sat. U saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija policija je morala da reaguje u ponedeljak, nakon što je svedok prijavio da se automobil kretao „nesigurno“, saopštila je policija u Minhenu u utorak.

Prema opisima, vozilo je više puta zanosilo po kolovozu i gotovo sletelo s puta. Vozač kamiona morao je čak da skrene na zaustavnu traku da bi izbegao sudar.

Uhvaćeni tokom preticanja
Tokom preticanja, svedok je video da vozač i njegova saputnica očigledno imaju seksualni odnos. Policija je ubrzo zaustavila 37-godišnjeg vozača i njegovu 33-godišnju saputnicu na benzinskoj stanici u Minhenu.

Protiv muškarca je sada pokrenut krivični postupak zbog opasnog ugrožavanja saobraćaja.

