Izgubio se u šumi pa pitao veštačku inteligenciju za pomoć

Da se ne treba slepo oslanjati na veštačku inteligenciju, uverila se jedna osoba koju su nedavno spasavali pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS) na Sljemenu u Hrvatskoj.

O ovoj neobičnoj situaciji tokom jedne od poslednjih akcija, oglasio se zagrebački HGSS, otkrivši detalje koji su iznenadili javnost.

Četbot dao pogrešan savet

Izgubio se na planinarenju pa pitao veštačku inteligenciju za pomoć Foto: Ines Bazdar / Alamy / Profimedia

- Osoba koja se izgubila nije odmah kontaktirala 112, već je pomoć pokušala da potraži putem veštačke inteligencije. Četbot joj je savetovao da krene niz potok, što ju je dovelo u još teži teren i u veće probleme. Zabrinjavajuće je to što joj četbot ni u jednom trenutku nije savetovao da pozove broj 112. Srećom, osoba je ubrzo pronađena živa i nepovređena.

U trenucima panike ljudi često pokušavaju da pronađu najbrže rešenje, ono koje im se čini logičnim i dostupnim. Tehnologija nam svakodnevno nudi privid sigurnosti, ali u prirodi važe druga pravila: baterija se prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem, naveli su iz HGSS-a.

Ljudska procena je nezamenljiva

Iz HGSS-a ističu da su u njihovim akcijama spasavanja presudni iskustvo, procena i ono što nijedan algoritam ne može izračunati — ljudska odluka.

- Na kraju, poruka ostaje ista kao i ranije: Kad se izgubiš, zovi 112. Ostani na mestu, prati uputstva spasilaca i čuvaj bateriju telefona. Veštačka inteligencija će menjati svet, ali dokle god u jednačini spasavanja postoji čovek u nevolji, u formuli mora da ostane i čovek koji ide po njega, poručuju na kraju iz HGSS-a.

