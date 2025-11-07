Izgubio se na Sljemenu u Hrvatskoj pa pitao veštačku inteligenciju za pomoć: "Upao je u još veće probleme"
Da se ne treba slepo oslanjati na veštačku inteligenciju, uverila se jedna osoba koju su nedavno spasavali pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS) na Sljemenu u Hrvatskoj.
O ovoj neobičnoj situaciji tokom jedne od poslednjih akcija, oglasio se zagrebački HGSS, otkrivši detalje koji su iznenadili javnost.
Četbot dao pogrešan savet
- Osoba koja se izgubila nije odmah kontaktirala 112, već je pomoć pokušala da potraži putem veštačke inteligencije. Četbot joj je savetovao da krene niz potok, što ju je dovelo u još teži teren i u veće probleme. Zabrinjavajuće je to što joj četbot ni u jednom trenutku nije savetovao da pozove broj 112. Srećom, osoba je ubrzo pronađena živa i nepovređena.
U trenucima panike ljudi često pokušavaju da pronađu najbrže rešenje, ono koje im se čini logičnim i dostupnim. Tehnologija nam svakodnevno nudi privid sigurnosti, ali u prirodi važe druga pravila: baterija se prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem, naveli su iz HGSS-a.
Ljudska procena je nezamenljiva
Iz HGSS-a ističu da su u njihovim akcijama spasavanja presudni iskustvo, procena i ono što nijedan algoritam ne može izračunati — ljudska odluka.
- Na kraju, poruka ostaje ista kao i ranije: Kad se izgubiš, zovi 112. Ostani na mestu, prati uputstva spasilaca i čuvaj bateriju telefona. Veštačka inteligencija će menjati svet, ali dokle god u jednačini spasavanja postoji čovek u nevolji, u formuli mora da ostane i čovek koji ide po njega, poručuju na kraju iz HGSS-a.
