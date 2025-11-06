Slušaj vest

Jedan muškarac koji radi u mrtvačnici izazvao je lavinu reakcija na društvenim mrežama nakon što je odlučio da odgovori na pitanja svojih pratilaca o tome šta se zapravo dešava sa telom posle smrti.

Na pitanje jednog korisnika: „Moj kolega je čuo da se muškarcima uklanjaju genitalije tokom obdukcije ili balzamovanja. Da li je to tačno?“ – tehničar, koji se na TikToku predstavlja kao Gospodin Dubia, odgovorio je bez ustručavanja:

“Da, uklanjam testise kako bismo mogli da proverimo ima li povreda da vidimo da li postoji krvarenje u tom delu.”

Radnik mrtvačnice Foto: TikTok

Zatim je dodao kroz osmeh:

“Dakle, da, žao mi je momci, ali skidam vam testise.”

Šokirani komentari: “Ovo nismo morali da znamo!”

Njegov odgovor momentalno je izazvao lavinu reakcija. U komentarima su se nizali šok, neverica i crni humor.

Jedan korisnik je napisao: “Znači, zagrobni život će biti mnogo manje zabavan nego što sam mislio.”

Drugi je zavapio: “Ostavi moje na miru!”

Treći je duhovito dodao: “Ako to znači da moja smrt ostane nerešena neka bude tako!”

Neki su priznali da su se fizički stresli gledajući klip. “Da li se trzneš dok ih uklanjaš?” upitao je neko, dok je drugi dodao: “Ja sam se stresao gledajući, a ni nemam testise!”

Gde završavaju organi?

Kada su ga pitali šta se događa sa testisima nakon pregleda, jedan korisnik je objasnio:

“Stavljaju ih u kesu sa ostalim organima i vraćaju u telo pre nego što se sve zašije.”

Na to su usledile šale poput:

“Baš sam se šalila s dečkom da ću njegove čuvati na noćnom stočiću kad umre, a sad vidim da to možda stvarno može da se desi!”

Drugi je napisao: “Eto, sad definitivno ne umirem!”

A neko je sve sažeo rečima: “To je ta – poslednja sramota.”

Jedan pratilac je molio: “Brate, laži nas sledeći put. Nismo morali ovo da znamo!”

“Ponekad pričam s njima – da razbijem tišinu”

U drugom videu, Gospodin Dubia je odgovorio na pitanje da li razgovara sa telima dok radi na njima.

Njegov odgovor je bio iskren, ali opet s dozom crnog humora:

“Ponekad pričam s njima – da razbijem tišinu i malo olakšam atmosferu.”

Naveo je i primer:

“Recimo, kad mi dođe neko ko je žrtva ubistva, pokušam da unesem malo vedrine pa kažem: ‘Bio si napolju posle 10.30, jel da? Mama mi je uvek govorila ništa dobro se ne dešava posle 10.30!’”

“A kad sam je molio za kasniji izlazak, uvek je govorila: ‘Ne, treba da si kući u krevetu, gde si siguran!’”