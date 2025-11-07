Stjuardesa Liz iz Južne Karoline kojoj je putnica tražila da skine jaknu jer joj je hladno

Stjuardesa Liz iz Južne Karoline podelila je na TikToku urnebesan, ali i pomalo neverovatan trenutak sa kratkog leta koji ju je, kako kaže, ostavio bez reči.

Tokom leta od 49 minuta, jedna putnica se žalila da nema ćebe, a kada je Liz objasnila da se ne nude na domaćim letovima, žena ju je zaprepastila pitanjem:

„U redu, mogu li da koristim vašu jaknu?“

„Ostala sam bez reči.“

Liz, koja je stjuardesa već 18 meseci, često deli smešne trenutke sa svog posla na TikToku. U videu koji je pregledan više od 350.000 puta, detaljno je opisala bizarno smešnu scenu.

„Sinoć me je jedna žena pitala da li imamo ćebad. Rekla sam, nažalost, nemamo — posebno ne na domaćim letovima. Bio je to let od samo 49 minuta“, rekla je Liz.

„I rekla je sasvim ozbiljno: 'U redu, mogu li onda da koristim vašu jaknu?'“

U početku je pomislila da žena misli na rezervnu jaknu iz gornjeg prtljažnika, ali je ubrzo shvatila da putnik zapravo misli na uniformu koju je nosila.

„Da, bukvalno je mislila na jaknu koju sam ja nosila!“, rekla je Liz uz smeh.

Stjuardesa, priznaje, bila je šokirana, ali je ostala profesionalna. Samo je otišla i kasnije joj poslužila piće kao da se ništa nije dogodilo.

Internet u neverici: „Nekim ljudima treba zabraniti letove“

Lizina priča izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama. Mnogi korisnici su podržali stjuardesu i podelili svoja neverovatna iskustva sa zahtevnim putnicima.

„Imala je obraza, ali mogli ste jednostavno reći: 'Ne, to je deo moje uniforme i hladno mi je!'“, napisao je jedan korisnik.

Drugi su podelili svoja bizarna iskustva:

„Jedan putnik me je jednom zamolio za pincetu da mu ukloni prljavštinu iz uha. Izvinite, molim vas? Ne.“

Jedan komentar se posebno istakao:

„Nekim ljudima bi jednostavno trebalo zabraniti letenje, sudeći po količini arogancije koju poseduju.“

