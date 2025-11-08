Slušaj vest

Influenserka Beka Blum, poznata kao kraljica „RichToka“ zbog prikazivanja svog luksuznog načina života, odlučila je da krsti svog mačka jer se, kako tvrdi, "u poslednje vreme loše ponaša". Za tu priliku svog mačka Oskara obukla je u minijaturnu verziju sopstvene dizajnerske haljine.

Krštenje mačka

- Danas idemo da krstimo mog mačka. Oskar se u poslednje vreme loše ponaša i moja prijateljica kaže da mu treba Bog, objavila je Blum u videu na TikToku ranije ove nedelje.

U videu je pokazala raskošnu belu čipkastu haljinicu za Oskara, koja je bila identična njenoj luksuznoj haljini Džonatana Simhaja. Svoj izgled je upotpunila vintage Šanel pelerinom, koju je čuvala za svoje venčanje, a pratioce je pitala za savet oko izbora torbice — presudan kriterijum bio je u koju staje više mačjih poslastica.

Video je prikupio više od 2,4 miliona pregleda, a komentari su bili podeljeni.

"Oh ne, i moja mačka mora da se krsti", "Šta ako je mačka ateista?", "Da li je uspelo?" pitali su je pojedini. Neki su smatrali da je ideja zabavna, dok su drugi mislili da je Beka otišla predaleko.

Život na visokoj nozi

Blum, koju na Instagramu i TikToku prati više od sedam miliona ljudi, postala je viralna ranije ove godine zbog raskošnog venčanja na jezeru Komo sa suprugom Dejvidom Paunalom. Od tada nastavlja da privlači pažnju svojim svakodnevnim luksuzom.

Nedavno je otkrila da joj jutro počinje u 4:30 obrokom koji uključuje morske kuglice, lepljivu pirinačnu piletinu, ptičju pljuvačku i Hokaido kapice koje joj je "kuvar marinirao preko noći".

Prošle nedelje priznala je da je morala da preradi svoj kostim za Noć veštica. Umesto da bude "ukradeno blago", preradila ga je u "ukradeno blago Atlantide" kako ne bi podsećao na nedavnu pljačku u Luvru. Kostim je uključivao niz dragulja i haljinu Pako Raban vrednu skoro 4.000 evra.

"Kontroverzna" pravila u braku

Blum je ove nedelje dospela na naslovne strane i zbog svojih "kontroverznih" pravila u braku sa suprugom.

- Prvo pravilo — nikada ne govorimo loše jedno o drugome pred drugim ljudima. Ako imam nešto da mu kažem, reći ću mu u lice, započela je u videu.

Posebnu pažnju izazvao je njihov dogovor o finansijama.

- Veoma sam srećna što imam sopstveni novac, ali u našem braku Dejvid plaća sve, rekla je Blum, na šta je njen suprug dodao: - Zar to nije minimum? Jer tvoje vreme je zaista dragoceno.

Pogledajte video: Influenserka pronašla pršutu koja može da vam poboljša zdravlje