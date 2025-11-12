Džef i Lori Dumas pronašli tajnu prostoriju u kući koju su kupili

Za Amerikanku Lori Dumas, kupovina stare viktorijanske kuće na Roud Ajlendu trebalo je da bude ostvarenje sna. Sa suprugom Džefom, uselila se u prelepu građevinu iz 19. veka u gradiću Vest Rivar, očaranu njenim vitražima, raskošnim vrtom i autentičnim detaljima epohe. Međutim, njihovo oduševljenje ubrzo se pretvorilo u jezu, kada su iza zidova otkrili tajnu koju istorija gotovo da je zaboravila.

Tajanstvena prostorija u potkrovlju

Dok su uređivali kuću i planirali da potkrovlje pretvore u muzičku sobu, Dumasovi su naišli na prostor koji nije postojao ni u jednom arhitektonskom planu – malu, skrivenu sobu povezanu sa potkrovljem. Vrata su se mogla zaključati samo spolja, a pod je bio prekriven metalom i imao je sopstveni odvod. Unutra su pronašli neobičnu drvenu kocku sa slovom „F“ urezanim na površini.

Soba koju su Džef i Lori pronašli u staroj kući Foto: Printscreen/YouTube/Videos die here

Lori je kasnije za emisiju If Walls Could Talk na kanalu HGTV ispričala: "Bilo je prilično čudno. Na jednoj strani su bila kvaka i sigurnosna brava, tako da ko god bi bio unutra, nije mogao izaći."

"Soba razočaranja"

Zaintrigirana otkrićem, Lori je počela da istražuje prošlost kuće. U lokalnoj biblioteci pitala je bibliotekare da li znaju nešto o neobičnoj prostoriji. Tada joj je jedan stariji stanovnik prišao i šapatom rekao: "Imaš sobu razočaranja."

Lori je ubrzo otkrila da se taj naziv u 19. veku koristio za sobe u kojima su porodice skrivale svoju bolesnu ili invalidnu decu, želeći da ih zaštite – ili sakriju – od očiju javnosti. U to vreme, društvo je često smatralo takvu decu "sramotom" koju treba zadržati u tajnosti.

Trag sudije Karpentera

Daljim istraživanjem Lori je saznala da je krajem 1800-ih u toj kući živeo sudija po imenu Džob Karpenter. U arhivi biblioteke pronašla je njegov porodični grob i odlučila da ga poseti sa suprugom. Na nadgrobnom spomeniku stajao je natpis:

"Rut, 1895–1900, ćerka Džoba i Fransis."

Nadgrobna ploča devojčice Rut Foto: Printscreen/YouTube/Videos die here

Taj natpis potvrdio je njihovu sumnju – verovali su da je mala Rut bila dete o kojem se nikada nije govorilo, stanovnica zaboravljene prostorije na tavanu.

Devojčica koju niko nije pomenuo

Lori je dalje pretraživala stare novinske arhive. Pronašla je članke o sudiji Karpenteru, ali ni u jednom nije bilo pomena o njegovoj ćerki.

"Mislim da je možda imao vrlo bolesnu malu devojčicu koju nikada nisu pomenuli. Njeno rođenje nije zabeleženo. Ništa o ostatku njenog života nije se pojavilo, iako se ostatak porodice redovno pominjao u novinama," rekla je Lori.

Kako su nastavili da sklapaju delove slagalice, shvatili su da je sudija bio ugledan čovek sa političkim ambicijama. Par je poverovao da je upravo zbog straha od osude javnosti skrivao ćerku od sveta.

Počast izgubljenom detetu

Džef i Lori Dumas pronašli tajnu prostoriju u kući koju su kupili Foto: Printscreen/YouTube/Videos die here

Umesto da misterioznu sobu pretvore u muzički kutak, Dumasovi su odlučili da joj daju drugačiji smisao. Postavili su lutke, plišane igračke i nekoliko dečjih predmeta, želeći da simbolično odaju počast devojčici po imenu Rut. Lori je istakla da su time želeli da „preuzmu deo te tuge“ i da je devojčica postala „deo njihovog domaćinstva“.

Priča koja je postala film

Potresna sudbina male Rut i otkriće Lori Dumas postali su inspiracija za film "The Disappointments Room" iz 2016. godine, u kojem glavnu ulogu tumači Kejt Bekinsejl. Film je još jednom podsetio publiku da se iza lepote starih kuća ponekad kriju priče koje nisu nimalo romantične – već duboko tragične i zaboravljene.

