Žena iz Ohaja želela je modernu bob frizuru koja se lako održava, ali umesto toga, dobila je rezultat koji je nasmejao njenu sestru do suza. Snimak njene reakcije postao je viralan na društvenim mrežama.

Megi Livingston objavila je na TikToku video u kojem se njena sestra smeje do suza pre nego što je otkrila svoju novu, kratku frizuru.

Porodična tradicija šišanja

Livingston je ispričala da je šišanje kod kuće dugogodišnja porodična tradicija.

„Moja mama je oduvek šišala moju kosu – čak i kada sam bila dete. Naučila je još na fakultetu, šišajući sve devojke u svom studentskom domu. Prilično je dobra, ali moje sestre i ja se uvek šalimo da moraš da joj kažeš da želiš da ti ostavi centimetar duže nego što zapravo želiš, jer ona uvek skrati više nego što treba,“ objasnila je Megi.

Smeh umesto suza

Njena majka skratila joj je kosu za oko pet do sedam i po centimetara, i to već kratkog boba. Kada je šišanje bilo gotovo, Megi je pitala svoje sestre, Eli i Emi, šta misle o rezultatu.

„Pre nego što sam pogledala u ogledalo, moja sestra Eli je rekla: "Pa, definitivno je kraće, to je sigurno", i obe su prasnule u smeh“, ispričala je Megi.

Devojku mama ošišala na vrlo kratak bob Foto: Printscreen/TikTok/mags.livingston

Dok je kosa bila mokra, frizura nije izgledala loše, ali kako se sušila, Megi je shvatila šta se dogodilo. Njene sestre su iskoristile priliku za dobru šalu, a smehu se pridružila i sama Megi, kao i brojni korisnici TikToka. Video je do sada prikupio više od 1.2 miliona lajkova.

