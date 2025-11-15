Slušaj vest

"Sedim u kafiću sa drugaricom, pridružuje nam se njena koleginica (prvi put je vidim), ja je pitam šta će da popije, kaže 'dupli espreso i ceđeni miks sa kiselom vodom'. Zaboravila si kola kolu i plazma šejk", napisao je nedavno jedan Beograđanin i za 24h postao najomraženija osoba na X platformi.



Zbog načina na koji je opisao da je bio šokiran činjenicom da je devojka, koju je prvi put video, naručila toliko stvari bez da se kasnije ponudila da svoje plati – njegova objava je izazvala gnev kod mnogih, koji su ga odmah prozvali da je "stipsa".

Takođe, mnogi su se uključili sa sopstvenim iskustvima, ističući da su i oni nekada prošli kroz slične situacije – ali da nikada nisu, kako kažu, "javno kukali" o tome.

Ipak, da ne izvlače uvek "deblji kraj" samo muškarci pokazuje i priča jedne devojke koja se oglasila povodom objave Beograđanina. Njena ispovest ubrzo je postala viralna.

"Lakše smo prežalile tih 100 evra nego on 1.000 dinara"

"Pre 10-15 godina izašle smo nas par drugarica u neki klub. Nakon nekog vremena, priđu dva momka da se upoznamo i da popiju piće sa nama. Poruče nama piće, i njima dvojici po dupli džek i Red Bull. Nakon par tura jedan ode do WC-a, drugi isto nestade, a nama ostave da platimo njihova pića. Lakše smo prežalile tih 100 evra nego onaj brat što je riba poručila dupli espreso i ceđenu u kafiću, napisala je devojka na svom Iks profilu "Jeca 4 guns".

"Kakvi luzeri"

Njena objava dodatno je rasplamsale diskusiju na mrežama.

"Odvratno", "Svi smo jednaki izgleda", "Kakvi luzeri", "Kažu da postoji jedan muškarac koji nikada nije to ili slično uradio.... Ja ga još nisam upoznao!", "Iskreno, sad sam u dilemi ko je ljigaviji, oni što su pobegli ili ovaj što je platio a onda posle na sva usta kukao", bili su samo neki od komentara ispod objave.

"Muško treba da bude lider u svakom smislu te reči"

Na kraju, čini se da je jedan komentar najbolje zaokružio celu raspravu o tome ko treba da plati račun i kako danas izgledaju muško–ženski odnosi.

"Čudni su ljudi danas. Nije problem u novcu, već u načinu razmišljanja. Kako ćeš, druže, da vodiš računa o porodici jednog dana, kako ćeš da plaćaš obaveze ako se razvedeš? Muško bi trebalo da bude lider u svakom smislu te reči, ali izgleda da mnogi to više ne razumeju. Sve se svelo na uske farmerice, žalbe zbog potrošenih 1.000 dinara i površne priče po mrežama", zaključio je jedan momak.

