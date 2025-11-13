Slušaj vest

Par svingera koji je učestvovao u prvom televizijskom seksu u troje odlučio je da se razdvoji nakon 11 godina zajedničkog života. Džes Miler tvrdi da je razlog razvoda njen bivši suprug, koji nije mogao da kontroliše ljubomoru.

Džes i Majk Miler zarađivali su impresivne mesečne sume kao jedan od najpopularnijih parova na OnlyFansu. Pre nego što su pokrenuli nalog na toj platformi, postali su poznati kao prvi svingerski par koji je pred kamerama imao intimne odnose sa trećom osobom.

Iako su zajedno podizali dvoje dece i živeli na visokoj nozi, par je odlučio da se razvede. Džes je sada u videu na TikToku otvoreno progovorila o razlozima ove odluke.

- Neki ljudi pitaju da li je posao uništio našu vezu. Ne bih rekla da je samo posao kriv za to, ali postojali su elementi koji su komplikovali dinamiku naše veze - započela je Džes.

Ona je dodala da u poliamornim vezama žena automatski postaje glavna atrakcija.

- Čak nisam želela da budem ta glavna atrakcija. Zato smo uvek sve radili kao par i želela sam da uključim Majka u sve - otkrila je Džes.

Ako je, kako tvrdi, oduvek želela da se njen suprug oseća ravnopravno, Džes smatra da se Majk nikada nije tako doživljavao.

- Imam osećaj da ga je to na kraju nekako izjedalo. Iako sam oduvek želela da Majk uspe sam, činjenica da naš raskid očigledno postaje gorak za mene je udarac ispod pojasa - priznaje Džes.

Ona je dodala da jedini razlog zbog kojeg ostaje u porodičnoj kući jeste što joj je Majk rekao da „zadrži kuću, jer se u ovom trenutku ne isplati prodavati“.

Odmah nakon objavljivanja videa, Džes je dobila ogromnu podršku pratilaca, koji su je podsetili da, uprkos svemu, mora da ostane snažna. S druge strane, njen bivši partner nije bio toliko rečit.

Klikom na link saznajte tajne svingerskih žurki.

- Ne moram ništa da objašnjavam ljudima koji ni ne znaju moje ime i koji ne razumeju celu priču - izjavio je Majk.

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video: Sve više razvoda brakova u Srbiji