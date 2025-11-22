Devojka se šokirala toaletom na aerodromu u Lisabonu

Na društvenim mrežama širi se snimak koji je izazvao burne reakcije, a zabeležila ga je Amerikanka Belensija Voli tokom putovanja u septembru, dok je letela iz Evrope za SAD.

Neočekivan prizor u ženskom toaletu

Kada je ušla u toalet u Terminalu 1, ostala je potpuno zatečena prizorom: kabine bez vrata, postavljene direktno ispred velikog ogledala. Mnogi korisnici su u komentarima istakli da ih takav prostor podseća na “noćnu moru”.

"Ne, hvala. Izdržaću do sledeće stanice", "Zamislite da ostvarite kontakt očima sa osobom pored vas. To bi bilo strašno", neki su od komentara.

Objašnjenje autorke snimka

Belensija, koja često putuje, navela je da se nikada nije susrela sa takvim rasporedom toaleta. Tek naknadno je shvatila da se nalazi u delu namenjenom deci.

„Ušla sam u ženski WC, a tek kasnije shvatila da je ovaj prostor predviđen za decu. Raspored je bio neobičan i potpuno sam se zbunila“, objasnila je.

Toalet za odrasle bio je u redu

Kako prenosi Newsweek, deo toaleta namenjen odraslima imao je standardne kabine sa vratima i bravama.

„Bila sam nesigurna da li je toalet potrebno zaključavati, ali je funkcionisao i bilo mi je udobno“, rekla je Belensija.

