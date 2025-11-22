Slušaj vest

Na društvenim mrežama širi se snimak koji je izazvao burne reakcije, a zabeležila ga je Amerikanka Belensija Voli tokom putovanja u septembru, dok je letela iz Evrope za SAD.

Neočekivan prizor u ženskom toaletu

Kada je ušla u toalet u Terminalu 1, ostala je potpuno zatečena prizorom: kabine bez vrata, postavljene direktno ispred velikog ogledala. Mnogi korisnici su u komentarima istakli da ih takav prostor podseća na “noćnu moru”.

"Ne, hvala. Izdržaću do sledeće stanice", "Zamislite da ostvarite kontakt očima sa osobom pored vas. To bi bilo strašno", neki su od komentara.

Objašnjenje autorke snimka

Belensija, koja često putuje, navela je da se nikada nije susrela sa takvim rasporedom toaleta. Tek naknadno je shvatila da se nalazi u delu namenjenom deci.

„Ušla sam u ženski WC, a tek kasnije shvatila da je ovaj prostor predviđen za decu. Raspored je bio neobičan i potpuno sam se zbunila“, objasnila je.

Toalet za odrasle bio je u redu

Kako prenosi Newsweek, deo toaleta namenjen odraslima imao je standardne kabine sa vratima i bravama.

„Bila sam nesigurna da li je toalet potrebno zaključavati, ali je funkcionisao i bilo mi je udobno“, rekla je Belensija.

Ne propustiteZanimljivosti"Posle ovoga bi mi trebao psihijatar narednih 20 godina" Milica isprobala viralni trend na turskom aerodromu, a ljudi su šokirani
Kapsula za spavanje na aerodromu u Instabulu kolaž sa Milicom Vuković
ZanimljivostiKupila je izgubljeni kofer sa aerodroma naslepo: Iznenadila se onim što je pronašla unutra (VIDEO)
Screenshot 2025-09-19 120623.jpg
ZanimljivostiSletela u Australiju i odmah dobila kaznu od 1.110 evra: Prekršila stroga pravila "Ono što sam uradila je protiv zakona"
Carina na aerodromu Nikola Tesla
ZanimljivostiStvari koje nikako ne treba kupovati na aerodromima: Ovo su zamke u koje ne smete da upadnete
Aerodrom, Duty Free Shop

Pogledajte video: Stjuardesa o jeftinim avio letovima

Stjuardesa o jeftinim avio letovima Izvor: Tiktok/notcierra_mistt