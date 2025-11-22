Slušaj vest

Čeri Blum (44), pravim imenom Lisa, vodi izuzetno dinamičan život. Za samo 9 funti po satu radi na održavanju čistoće u bolnicama, istovremeno brine o svojoj porodici, a uz sve to objavljuje provokativni fotografije na OnlyFans.

Kako je sve počelo

Tokom pandemije koronavirusa, Čeri je ušla u svet odraslog online sadržaja kako bi obezbedila dovoljno novca za svoju porodicu. Ono što je tada bio samo dodatni izvor prihoda, ubrzo je postalo njen glavni posao i velika strast.

Danas zarađuje i do 2.000 funti dnevno, ima preko 75.000 Instagram pratilaca i važi za jednu od najuspešnijih Only Fans zvezda u Škotskoj.

Balans između porodice i posla

Čeri tvrdi da je ovaj posao jednako zahtevan kao i njen dnevni posao u bolnici.

Radi uglavnom noću, kada njena deca zaspu, i snima sadržaj do sitnih sati. Spava samo nekoliko sati pre nego što u šest ujutru ustane za školsku turu, a potom ponovo nastavlja sa snimanjem.

Prijatelji joj okrenuli leđa

Čeri priznaje da je zbog svog posla izgubila neke ljude iz života. Mnogi za koje je mislila da će je podržati okrenuli su joj leđa, a pojedini su je ogovarali, vređali na društvenim mrežama i pokušali da je posramote.

Uprkos svemu, ona kaže da joj je ovaj posao doneo ogromno samopouzdanje. Mnoge njene vršnjakinje poručile su joj da im je upravo ona bila inspiracija da pokrenu sopstvenu karijeru u industriji, a njihove uspešne priče Čeri vidi kao najveću nagradu.

"Ne zanima me više šta ko misli. Znam ko sam i srećna sam zbog toga“, kaže Čeri, ponosna što je uspela da preokrene svoj život i podigne svoje samopouzdanje, uprkos kritikama.