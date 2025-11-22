Slušaj vest

Nakon što su prošli kroz težak period u vezi, jedan par je mislio da njihov brak ide pravo ka razvodu. Međutim, ubrzo su otkrili da im jedan neobičan hobi ne samo može spasiti odnos već i učiniti njihovu vezu jačom nego ikad.

Džem Džouns (44) i njen suprug Daz (41) upoznali su se na Tinderu 2015. godine i odmah “kliknuli”. Venčali su se, zasnovali porodicu, a 2021. zajedno pokrenuli i firmu za izvođačke radove. Ipak, pritisak poslovnog partnerstva ubrzo je počeo da narušava njihovu vezu.

Džem i Daz Foto: Instagram//jemanddaz

“Pokretali smo novi biznis i potpuno smo se izgubili u tom poslovnom svetu i stresu, nismo imali vremena jedno za drugo”, ispričao je Daz u podkastu Wanderlust Swingers.

“Bili smo u lošem mestu, gotovo na ivici raskida. Mislili smo da je došao kraj.”

Ponovno povezivanje

Par, koji je ranije praktikovao svinging posle pet godina veze, ali ga je vremenom zapostavio, odlučio je da mu se ponovo vrati. Danas upravo taj stil života smatraju razlogom što im je brak opstao.

“Ponovo smo se povezali i rekli: ‘Evo šta nam je nedostajalo u životu’”, Džem, koja je iz Bornmuta u Dorsetu. Daz dodaje da im je odlazak na prvi svingerski događaj nakon povratka u zajednicu pomogao da poboljšaju komunikaciju.

Razgovori o osećanjima povezanih sa svingingom otvorili su im prostor za potpuno iskren dijalog o svemu, od roditeljstva do kućnih obaveza. Shvatili su da je svinging za njih važan deo zajedničkog života.

Džem je naglasila da njih dvoje ne traže “samo seks”, već i zajedničke izlaske i doživljaje kao par.

Pomažu i drugima

Danas žele da “uzvrate zajednici” i pomažu drugim parovima u spavaćoj sobi, odnosno daju savete ako ih zanima svinging i žele da saznaju više o toj zajednici.

“Želimo ljudima da kažemo, ovo je nama pomoglo, možda može i vama”, objasnila je Džem, koja je i sertifikovani kouč.

Dodala je, međutim, da parovi ne moraju da krenu tim putem. Istakla je da postoji mnogo načina da se partneri ponovno povežu počev od iskrenog razgovora o seksualnim fantazijama.

“Ovo je putovanje koje treba istraživati, svako ima svoj nivo”, rekao je Daz.

“Ne morate ništa da radite što vam ne prija.”

Džem je zaključila: “Ključ je da stalno pričate o tome.”