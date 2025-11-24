Turčin Ibrahim Jucel stavio kavez na glavu da bi ostavio pušenje

Priča o Turčinu Ibrahimu Jucelu ponovo je postala hit na društvenim mrežama, iako je prvi put privukla pažnju još 2013. godine. Tada je ceo svet iznenadio načinom na koji je odlučio da jednom zauvek prekine s pušenjem – metodom koju niko ranije nije video.

Kako je počela njegova radikalna odluka

Jucel iz grada Kutahja godinama je bio strastveni pušač, trošeći dve paklice cigareta dnevno više od četvrt veka. Tek kada je njegov otac izgubio život zbog raka pluća, shvatio je da mora da preduzme drastične mere kako bi prekinuo zavisnost koja ga je pratila 26 godina.

Kavez kao poslednja linija odbrane

Znajući da mu sama volja neće biti dovoljna, odlučio je da napravi metalni kavez nalik motociklističkoj kacigi. Stavljao ga je na glavu svakog jutra, čime je fizički sprečavao sebe da zapali cigaretu. Ključ je poverio supruzi i ćerki, koje su kavez otključavale jedino tokom obroka. Ostatak dana proveo bi potpuno onesposobljen da posegne za cigaretom.

Globalna reakcija i simbol borbe

Snimci i fotografije njegovog metoda brzo su obišli medije širom sveta. Neobičan kavez postao je simbol upornosti čoveka koji je bio spreman da uradi sve kako bi pobedio dugogodišnju naviku. Upravo zbog tog neobičnog pristupa, njegova priča je i danas ponovo aktuelna, jer korisnici društvenih mreža iznova komentarišu njegovu odlučnost.

Njegove reči koje su odjeknule svetom

"Samo sam želeo da živim duže od svog oca i da budem uz svoju porodicu. Kad nisam verovao sebi, morao sam da nađem način da me nešto spolja zaustavi. Ovo nije sramota, već moj put da ostanem živ. Ako mi je kavez spas, onda ću ga nositi dok god bude trebalo."

Iako ekstreman, Ibrahimov pristup pokazao je koliko je ponekad potrebno da se čovek izbori sa duboko ukorenjenim navikama. Njegova priča ostaje upečatljiv primer koliko daleko neko može otići u borbi za sopstveno zdravlje.

