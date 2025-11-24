Slušaj vest

Jedna žena iznenadila se kada je odlučila da proveri odakle dolazi "čudna buka" koja je danima dopirala iz njene garaže. Nije ni slutila šta će tamo zateći, a snimak koji je tom prilikom nastao ubrzo je preplavio društvene mreže.

Nesvakidašnja scena

Kada je otvorila vrata, pred njom se ukazala neobična scena – čitava "postava" rakuna uredno je sedela na metalnim cevima, potpuno mirna i bez ikakvog zvuka. Delovalo je kao da se životinje pretvaraju da ih nema, nadajući se da će ostati neprimećene. Rakuni su bili savršeno raspoređeni, svi u istom smeru, gledajući pravo u nju, kao da procenjuju da li je otkrila njihov skriveni plan.

Internet oduševljen neobičnom scenom

Snimak je ubrzo dospeo na mreže i postao viralan. Komentari su se nizali jedan za drugim, a ljudi su bili oduševljeni neobičnim ponašanjem ovih životinja. Mnogi su ih proglasili novim internet zvezdama.

Da li je snimak stvaran?

Ipak, deo gledalaca sumnja da je u pitanju montaža ili rad veštačke inteligencije i tvrdi da prizor izgleda previše savršeno da bi bio stvaran. Ostaje da svako proceni sam – pogledajte snimak i odlučite.

