Slušaj vest

Jedna žena iznenadila se kada je odlučila da proveri odakle dolazi "čudna buka" koja je danima dopirala iz njene garaže. Nije ni slutila šta će tamo zateći, a snimak koji je tom prilikom nastao ubrzo je preplavio društvene mreže.

Nesvakidašnja scena

Kada je otvorila vrata, pred njom se ukazala neobična scena – čitava "postava" rakuna uredno je sedela na metalnim cevima, potpuno mirna i bez ikakvog zvuka. Delovalo je kao da se životinje pretvaraju da ih nema, nadajući se da će ostati neprimećene. Rakuni su bili savršeno raspoređeni, svi u istom smeru, gledajući pravo u nju, kao da procenjuju da li je otkrila njihov skriveni plan.

Internet oduševljen neobičnom scenom

Snimak je ubrzo dospeo na mreže i postao viralan. Komentari su se nizali jedan za drugim, a ljudi su bili oduševljeni neobičnim ponašanjem ovih životinja. Mnogi su ih proglasili novim internet zvezdama.

Da li je snimak stvaran?

Ipak, deo gledalaca sumnja da je u pitanju montaža ili rad veštačke inteligencije i tvrdi da prizor izgleda previše savršeno da bi bio stvaran. Ostaje da svako proceni sam – pogledajte snimak i odlučite.

Ne propustiteLudi svetStavio kavez na glavu da bi ostavio cigarete: Ključ stoji kod supruge, a na ovu meru navela ga tragedija (VIDEO)
Turčin Ibrahim Jucel sa kavezom na glavi pije vodu.jpg
Ludi svetUšla u toalet na aerodromu, pa se frapirala: Kabine bez vrata postavljene ispred velikog ogledala (VIDEO)
Devojka pravi selfi u wc na aerodromu u Lisabonu.jpg
Ludi svetImao strašne bolove u stomaku, pa završio na operacionom stolu: Lekari kad su ga otvorili zanemeli od šoka
Grupa hirurga u operacionoj sali radi operaciju
Ludi svetDevojkama u klubu prišli momci i poručili im piće: Baš kada su pomislile da su pravi džentlmeni, usledio je šok obrt!
Mladi u provodu

Pogledajte video: Rakun krade hleb

OD SAD NJEGA ŠALJU PO HLEB! Rakun grabi veknu kao je poslednja na rafu! (VIDEO) Izvor: Amtv