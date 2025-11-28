Slušaj vest

Neki ljudi odlučuju da izraze svoju individualnost na neuobičajene načine, pa tako posežu za raznim, ponekad i ekstremnim, modifikacijama tela. Od tetovaža i pirsinga do zahvata koji potpuno menjaju izgled, granice ličnog izraza za neke su mnogo dalje nego što bismo očekivali. Kada je reč o ekstremnoj modifikaciji tela, Entoni Lofredo verovatno je jedna od najpoznatijih osoba na svetu.

Entoni Lofredo Foto: Printscreen/Twitter

Ovaj 37-godišnjak poznat je po tome što je izveo drastične promene na svom telu, uključujući uklanjanje ušiju, nosa i gornje usne, amputaciju dva prsta i ugradnju brojnih potkožnih implantata na glavi i rukama, a gotovo je celo svoje telo istetovirao crnom tintom. U nedavnoj objavi na Instagramu otkrio je da je njegova evolucija u crnog vanzemaljca dostigla 71 posto. Francuz je 2023. godine u dokumentarcu za Channel 4 otkrio da njegova ekstremna transformacija nije prošla bez negativnih reakcija, jer ga ljudi često osuđuju zbog izgleda.

Klikom na link pogledajte kako izgleda Magdalena koja je celo telo izoperisala i prekrila tetovažama.

Lofredo je pre četiri godine otkrio španskim novinama El Periódico da je napravio promene da bi se bolje osećao u svom telu: „Jer je to nešto veoma lično, nešto što osećam. Moja pitanja o životu glase: ‘Zašto na Zemlji postoje samo ljudi? Zašto ne postoji nešto više?’. Vanzemaljski svet me fascinira i to je nešto što me zaista zaokuplja“, objasnio je 37-godišnjak, prenosi LADbible.

Entoni Lofredo Foto: Printscreen/Instagram

O tome se takođe osvrnuo snimajući dokumentarac "I Transformed Myself Into An Alien", rekavši da ga ljudi ne zanimaju. „Sam sam otkad sam bio mali“, bio je iskren.

Francuz je svojevremeno izazvao još više pažnje tvrdeći da želi da mu se amputira jedna noga. U intervjuu je rekao da razmišlja da odseče jednu nogu od kolena nadole.

"To je nešto zaista teško jer imam zdravu nogu, a amputacija je nešto zaista veliko", rekao je Lofredo.

U prethodnoj objavi na društvenim mrežama je nagovestio da je podelio svoj penis na dva dela, što je navelo jednu osobu da odgovori: "Znao sam da si glup... ali toliko?"

Bonus video: Tetovaža sa likom Siniše Mihailovića