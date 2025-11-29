Slušaj vest

Jedan mladić odlučio je da promeni svoje navike spavanja, pokušavajući da primeni metod koji su, prema predanjima, koristili mnogi poznati mislioci. Odlučio je da skrati vreme koje provodi u snu, a da pritom poveća svoju efikasnost i kreativnost tokom dana.

Važnost kvalitetnog sna

Stručnjaci već dugo naglašavaju da je san ključan za mentalno i fizičko zdravlje. Prema njihovom mišljenju, optimalno trajanje sna je između 7 i 8 sati, što je, kažu, dovoljno da se telo i mozak oporave. Ipak, taj ritam ne odgovara svakoj osobi, pa postoji veliki broj ljudi koji se osećaju odmorno iako spavaju znatno kraće.

Kako su spavali geniji: Tesla, Leonardo da Vinči i Njutn

Neki od najpoznatijih istorijskih genija navodno su praktikovali kraće i isprekidane obrasce spavanja.Nikola Tesla je, prema zapisima, spavao svega 2 do 3 sata dnevno. Leonardo da Vinči je kombinovao kratke drijemeže od oko 15 minuta svakih nekoliko sati sa ukupno 1,5 do 2 sata sna dnevno. Njutn je, pak, koristio oko 3 do 4 sata spavanja tokom noći.

Mnogi drugi stvaraoce i naučnike često se navodi kao primere ljudi koji su žrtvovali duži odmor radi rada, istraživanja i inovacija.

Optimalno trajanje sna i individualne razlike

Čovek odlučio da skrati san kao Nikola Tesla Foto: Printscreen/YouTube/BuzzFeedMultiplayer

Iako se smatra da većini ljudi treba oko 7.5 do 8 sati sna za kvalitetan odmor, stručnjaci upozoravaju da i kraći i duži san mogu imati negativan uticaj na zdravlje. Istovremeno, postoje izuzeci.

Neki ljudi prirodno funkcionišu kao "kratki spavači" — njima je dovoljno 2 do 3 sata sna. U originalu se navodi da je Nikola Tesla spavao oko 2.5 do 3 sata, a Tomas Alva Edison približno isto toliko. Neurolog dr Slavko M. Janković kaže da je: "poznato je da je Edison oko podne dremao u svojoj laboratoriji oko 45 minuta, a Tesla nije, tako da je ipak Edison od Tesle spavao duže". Nasuprot njima postoje "dugi spavači", kojima je potrebno i do 11 sati sna. Kada je potrebno još više, govori se o mogućem poremećaju zvanom hipersomnija, dok nedovoljno ili nekvalitetno spavanje vodi ka insomniji.

Pokušaj savremenog muškarca da pređe na polifazno spavanje

Jedan prosečan čovek odlučio je da testira model polifaznog spavanja o kom je čitao u biografijama velikih umova. Međutim, već u prvim danima suočio se sa ozbiljnim umorom, nedostatkom koncentracije i padom motivacije da obavlja svakodnevne obaveze.

