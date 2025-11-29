Rešio da spava 3 sata kao Nikola Tesla: Već prvo veče krenuo da oseća posledice (VIDEO)
Jedan mladić odlučio je da promeni svoje navike spavanja, pokušavajući da primeni metod koji su, prema predanjima, koristili mnogi poznati mislioci. Odlučio je da skrati vreme koje provodi u snu, a da pritom poveća svoju efikasnost i kreativnost tokom dana.
Važnost kvalitetnog sna
Stručnjaci već dugo naglašavaju da je san ključan za mentalno i fizičko zdravlje. Prema njihovom mišljenju, optimalno trajanje sna je između 7 i 8 sati, što je, kažu, dovoljno da se telo i mozak oporave. Ipak, taj ritam ne odgovara svakoj osobi, pa postoji veliki broj ljudi koji se osećaju odmorno iako spavaju znatno kraće.
Kako su spavali geniji: Tesla, Leonardo da Vinči i Njutn
Neki od najpoznatijih istorijskih genija navodno su praktikovali kraće i isprekidane obrasce spavanja.Nikola Tesla je, prema zapisima, spavao svega 2 do 3 sata dnevno. Leonardo da Vinči je kombinovao kratke drijemeže od oko 15 minuta svakih nekoliko sati sa ukupno 1,5 do 2 sata sna dnevno. Njutn je, pak, koristio oko 3 do 4 sata spavanja tokom noći.
Mnogi drugi stvaraoce i naučnike često se navodi kao primere ljudi koji su žrtvovali duži odmor radi rada, istraživanja i inovacija.
Optimalno trajanje sna i individualne razlike
Iako se smatra da većini ljudi treba oko 7.5 do 8 sati sna za kvalitetan odmor, stručnjaci upozoravaju da i kraći i duži san mogu imati negativan uticaj na zdravlje. Istovremeno, postoje izuzeci.
Neki ljudi prirodno funkcionišu kao "kratki spavači" — njima je dovoljno 2 do 3 sata sna. U originalu se navodi da je Nikola Tesla spavao oko 2.5 do 3 sata, a Tomas Alva Edison približno isto toliko. Neurolog dr Slavko M. Janković kaže da je: "poznato je da je Edison oko podne dremao u svojoj laboratoriji oko 45 minuta, a Tesla nije, tako da je ipak Edison od Tesle spavao duže". Nasuprot njima postoje "dugi spavači", kojima je potrebno i do 11 sati sna. Kada je potrebno još više, govori se o mogućem poremećaju zvanom hipersomnija, dok nedovoljno ili nekvalitetno spavanje vodi ka insomniji.
Pokušaj savremenog muškarca da pređe na polifazno spavanje
Jedan prosečan čovek odlučio je da testira model polifaznog spavanja o kom je čitao u biografijama velikih umova. Međutim, već u prvim danima suočio se sa ozbiljnim umorom, nedostatkom koncentracije i padom motivacije da obavlja svakodnevne obaveze.
Pogledajte video: Kako spavaju piloti tokom leta?